La partita dell’Iva non è finita Boccia prevede rimodulazioni | il no categorico dei 5

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ladell’Iva non è. Nel governo se ne continua a discutere, con i 5 Stelle che escludono categoricamente l’ipotesi di un aumento, e qualcuno nel Pd cheinvece una rimodulazione. Lo dice chiaramente il ministro degli Affari regionali Francescoin un’intervista ad Avvenire: leIva - afferma - “si faranno perché oggi in questa imposta ci sono situazioni ingiuste”.Chi difende il contante ”è in malafede”, attacca, secondo cui bisogna anche “rimettere a posto il catasto entro la legislatura, sebbene non in questa legge di bilancio, è un dovere. Chi vive a Centocelle ha il diritto di pagare in proporzione molto meno di chi vive in via Condotti. O spacciamo tutte le case come uguali? Siamo la sinistra non la destra”. Per il ministro dem, anche in questo caso ...

