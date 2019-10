La Mela di AISM dal 4 al 6 ottobre in 5mila piazze italiane

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Unaper la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e di cui non esiste la cura definitiva. Da venerdì 4 – giornata del Dono Day – a domenica 6ritorna in“ladi”. 13 mila volontari didistribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. Ladiè promossa dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Alla manifestazione in piazza è legato anche il 45512: il numero solidale diper garantire il sostegno a progetti di ricerca legati alla forma progressiva di sclerosi multipla, la forma più ...

