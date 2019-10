La lettera del principe Harry contro i tabloid

"Sono prigioniero in Germania - ma sto bene" : la lettera del soldato italiano recapitata 76 anni dopo : Arriva a Palagiano (Taranto), consegnata ai parenti da un concittadino che l'ha trovata per caso in un mercatino delle pulci in Germania. Il sindaco: "Questa storia diventerà una drammaturgia per la Giornata della Memoria"

Australia emette monete da un dollaro - una per ogni lettera dell’alfabeto : Da oggi saranno distribuite in Australia milioni di monete da un dollaro attraverso gli uffici postali di tutto il Paese, con immagini che celebrano, ad esempio, le “invenzioni” Australiane come l’esky (ghiacciaia portatile per picnic), Hills Hoist (stendi panni rotante da giardino), il tortino di carne “meat pie” e il “vegemite” (estratto salato di lievito da spalmare sul pane). ogni moneta è ...

“Milly Carlucci diffida Mediaset perché l’hanno copiata”. Lei smentisce. Ma Dagospia mostra la lettera dell’avvocato… : “Milly Carlucci, attraverso il suo legale, invia a Mediaset una sonora diffida. Il motivo? Secondo la conduttrice “Amici Celebrities” avrebbe copiato il format di “Ballando con le stelle“. Peccato che la trasmissione di Canale5 sia la trasposizione con le celebrità del format “Amici“, creato da Maria De Filippi 19 anni fa”. Questo il flash uscito su Dagospia nella tarda mattinata del 27 settembre. ...

Il futuro dello Stadio Meazza/ lettera aperta di Claudio Trotta al sindaco di Milano : In vista della discussione riguardo alla costruzione di un nuovo Stadio a Milano, interviene Claudio Trotta organizzatore di concerti

Viareggio - la lettera del sindaco agli altri primi cittadini toscani : “Io amico di Grillo mi batto per accordo civico Pd-M5s per le regionali” : Capannori, un paesone di 40mila abitanti, a due passi da Lucca, maggio 2009. Infiamma il clima elettorale. Il centrosinistra punta su Giorgio Del Ghingaro, 60 anni, tributarista, gran tifoso della Juventus: ha già vinto 5 anni prima e ora ci riprova. Con un sostegno inatteso: quello di Beppe Grillo. Il comico genovese il 15 maggio del 2009 sale sul palco, in piazza Moro, assieme altri sostenitori di Del Ghingaro. Il gruppo locale degli amici di ...

La lettera del papà di Giorgia - come Leonardo dimenticata e morta in auto : “Si può risalire” : Daniele Carli, il papà pisano cui il 18 maggio 2018 morì la figlia Giorgia di un anno in una situazione analoga a quella del piccolo Leonardo, morto ieri in un’auto a Catania, si rivolge direttamente al padre che, come lui, ha dimenticato il figlio: “Raccogli abbracci e mani tese, riscoprirai che si può tornare a vivere”.Continua a leggere

Malagò ha spiegato quella sua lettera al Cio sulla riforma del Coni : “Io sono obbligato a segnalare al Cio ogni possibile violazione della carta olimpica”. Si difende così in un'intervista a la Repubblica Giovanni Malagò, presidente del Coni, accusato nei giorni scorsi di aver scritto una “lettera al Cio” con la quale esprimeva le proprie perplessità sulle scelte del governo - ancora gialloverde – in materia di riforma dello sport, sottolineando – quale conseguenza – il rischio del ritiro del riconoscimento ...

lettera M5s per entrare nei Verdi a Strasburgo. Domani la conta nel gruppo della Keller : L’atto formale è stato compiuto la settimana scorsa: una Lettera di poche righe in cui la delegazione del M5s eletta all’Europarlamento chiede un incontro ai Verdi Ska Keller e Philippe Lamberts per poter entrare nel loro gruppo europeo. Direzione univoca: i pentastellati si sono mossi solo con gli ambientalisti, vorrebbero trovarla lì la loro casa europea, non hanno avanzato richieste simili con il gruppo dei liberali ...

Beppe Convertini piange a Vieni da me/ lettera della madre e sorpresa della sorella : Beppe Convertini piange a Vieni da me per le sorprese ricevute. Prima abbraccia la sorella e poi legge una Lettera della madre...

La lettera del 20enne americano accusato dell'omicidio Cerciello alla madre : "Cara mamma, voglio scusarmi ancora per la rissa che ho scatenato... mi pento veramente di quello che ho detto e per il modo in cui mi sono comportato nei tuoi confronti". Lo ha scritto tempo fa alla madre, Gabriel Natale Hjorth, il 20enne statunitense accusato, in concorso con il connazionale Finningan Lee Elder, dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Il ragazzo aveva scritto la lettera alla mamma dopo che ...

Razzismo - Zhang difende la lettera degli ultras dell’Inter a Lukaku : «Non volevano offendere» : Zhang si è immediatamente ambientato in Italia. Il presidente dell’Inter – come scrive l’Associated Press – ha difeso il comunicato diffuso dalla Curva a proposito dei buu razzisti nei confronti di Lukaku. Gli ultras hanno spiegato al centravanti dell’Inter che i buu in Italia non sono manifestazioni di Razzismo ma semplicemente un modalità di tifo. Zhang dice che il principio di non discriminazione è iscritto nel ...

La lettera del navigator disoccupato : “Costretto a emigrare per avere un lavoro” : A scriverla uno dei vincitori della selezione per navigator in Campania. Il governatore non vuole firmare la convenzione con...

All’Università di Pisa il Congresso dell’Associazione degli italianisti : al centro del dibattito il rapporto tra letteratura e scienza : Il rapporto tra letteratura e scienza è un tema di indubbia importanza storica e insieme di grande attualità, perché pone domande che toccano l’essenza dell’umanesimo, dell’età moderna, del presente e soprattutto del nostro futuro, non a caso una dimensione prediletta da alcuni generi letterari, a cominciare da quello utopico/distopico e fantascientifico. Il Congresso dell’Associazione degli italianisti (ADI), che si svolgerà a Pisa dal 12 al 14 ...

Fine vita - la lettera di Remo Cerato prima del suicidio assistito : "Politica senza coraggio" : La straziante lettera del 58enne di Germagnano (Torino) ex dipendente della Cartiera, morto due giorni fa per una grave...