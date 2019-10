La Juventus cerca un Digital Marketing Specialist

LIVE Juventus-SPAL - Serie A in DIRETTA : Madama cerca la terza vittoria di fila! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Manca meno di mezz’ora: tra poco comincerà il riscaldamento. 14.28 Sarri deve far fronte a diversi giocatori indisponibili: Chiellini dovrebbe ritornare verso aprile, mentre Danilo, De Sciglio e Douglas Costa dovrebbero rientrare dopo la sosta per le nazionali. Perin e Pjaca, quasi fuori rosa, dovrebbero rientrare in inverno inoltrato. 14.26 La Juventus alla prossima giornata ...

La Juventus cerca conferme contro la Spal : diretta su Sky : Si preannuncia una settimana davvero intensa per la Juventus, che attende oggi la Spal all’Allianz Stadium per poi tornare a concentrarsi sula Champions dove sarà necessario fare risultato dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid per poi concludere il quadro tra una settimana nel big match contro la capolista Inter. Queste gare potranno certamente dire tanto […] L'articolo La Juventus cerca conferme contro la Spal: diretta su ...

Juventus - Emre Can sarebbe in cerca di una squadra per gennaio : Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo aveva dichiarato anche nella conferenza stampa che ha anticipato il match Juventus-Hellas Verona, 'difficilmente si farà turnover, a meno che vedrò alcuni giocatori stanchi'. Ebbene, Sarri ha smentito le sue dichiarazioni e contro la squadra veneta ha cambiato ben cinque giocatori rispetto alla partita di Champions League. In porta esordio stagionale di Buffon, in difesa al posto di De Ligt ha giocato ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Atletico Madrid-Juventus - bianconeri in cerca di un’identità al Wanda Metropolitano : Atletico Madrid – Juventus (domani alle ore 21.00 a Madrid): si riprende da dove si era lasciato. Prima partita del Gruppo D della Champions League 2019-2020 di Calcio e nuovamente bianconeri e Colchoneros a confronto. Le due compagini, infatti, si erano incontrate negli ottavi di finale dell’edizione scorsa della Champions e al Wanda Metropolitano (partita d’andata) sembrava che gli uomini di Diego Simeone avessero posto le ...

Mercato Juventus - Paratici cerca in Premier League : nuovo colpo a zero : Mercato Juventus – Nonostante la recente chiusura del calcioMercato estivo, i radar restano sempre accesi alla ricerca di occasioni per il futuro. La Juventus è maestra in questo senso, nel muoversi in anticipo e battere la concorrenza, soprattutto quando si parla di colpi a parametro zero. Paratici guarda ancora in casa Manchester United e, dopo De Gea, avrebbe messo nel mirino […] More

LIVE Juventus-Barcellona 0-1 calcio femminile - Champions League in DIRETTA : match molto equilibrato - le bianco-nere cercano il pareggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ Grande azione difensiva di Rosucci, le italiane devono essere abili a sfruttare le ripartenze. 63′ Sanchez ha tentato un cross al centro per Hermoso, ma Giuliani ha intuito tutto! 62′ Brutto fallo di Mariona su Rosucci, calcio di punizione per le bianco-nere. 60′ Allontana Girelli, ma è sempre rimessa per le iberiche. 59′ Hansen murata da Boattin, calcio ...

Mercato Juventus - alla ricerca del vice Alex Sandro : 3 nomi top nel mirino : Mercato Juventus – La cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma, in cambio di Luca Pellegrini (passato al Cagliari in prestito secco), ha aperto un buco sulla fascia sinistra della Juventus. Il reparto può contare sul solo Alex Sandro come mancino puro, mentre in quella posizione potrebbero giocare sia Danilo che De Sciglio da adattati per far rifiatare il brasiliano. Dunque, le soluzioni per Maurizio Sarri non mancano, ma a gennaio la ...

Diretta Reggio Audace-Juventus U23 - Alvini e Pecchia alla ricerca della qualificazione : 16.19 - Mancano poco più di due ora all'inizio del match, tra qualche minuto dovremmo avere a disposizione le formazioni ufficiali delle due squadre 16.15 - L'incontro si disputa allo stadio Giuseppe Moccagatta, impianto di gioco dei bianconeri, in quanto il Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia è impegnato dal Sassuolo, che ospita lo Spezia nel match valido per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia-Tim Cup...Continua a ...