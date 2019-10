La grande parata militare per i 70 anni della Repubblica popolare cinese

Fonte : wired

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il 1 ottobre la Cina ha festeggiato i 70dalla nascitacon la piùmai organizzata nella storia del paese. A piazza Tienanmen hanno sfilato circa 15mila soldati e 500 mezzi militari, mentre nel cielo sfrecciavano 160 aerei dell’Esercito di liberazione, le forze armate di Pechino. All’evento hanno partecipato anche moltissimi cittadini: alcuni di loro hanno marciato coi ritratti di Mao Zedong e dell’attuale presidente Xi Jinping; altri hanno organizzato alcune coreografia andando in bicicletta, il mezzo preferito dai cinesi. Laè stata considerata dagli analisti una manifestazione di forza, pensata per far capire agli avversari politici ed economici quanto siae potente l’arsenale di Pechino – che comprende anche i temuti missili intercontinentali, in grado di raggiungere gli Stati Uniti in ...

