La disfida del tortellino | dal brodo alla politica

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La chiameranno ladel. Un solo giorno la durata, infinite le polemiche e le strumentalizzazioni. Cosa è successo? È accaduto che per la festa del santo patrono di Bologna è stata proposta una variante alternativa del, senza maiale, ma con il pollo.notizia sono partite le polemiche, in particolare contro la chiesa bolognese, rea di aver messo da parte, secondo i rappresentanti del centrodestra in particolare, una tradizione centenaria per una forma di integrazione a loro parere non corretta. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha tuonato: «È come dire che per rispetto il vino rosso in Umbria deve essere fatto senza uva. vi rendete conto che stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura?». «Snaturano anche i tortellini, pur di ammiccare all’Islam, che vergogna», dice Lucia Borgonzoni, candidata della Legaguida della ...

