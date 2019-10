Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Al netto del tatticismo e delle dissimulazioni, non è impossibile farsi un’idea delle ragioni della scissione renziana e delladel suo partito denominato. Nonostante le palesi contraddizioni che, sulle prime, a una lettura ingenua e superficiale, hanno condotto politici e analisti a bollarla come “incomprensibile” o “inspiegabile”. Di più: lo stesso Renzi - da ultimo in un’ampia intervista al Foglio - ha riconosciuto tali contraddizioni e, quasi, le ha rivendicate con compiacimento. Esemplifico: una rottura a valle di una svoltada lui patrocinata; una maggioranza di governo imperniata su Pd e M5S, sino a ieri reietto; il varo di un partito al momento tutto e solo generato da transumanze parlamentari; una formazionedi modeste dimensioni dopo l’ambiziosa suggestione del “partito ...

IK0OZETADI : @HuffPostItalia la cifra politica di Italia Viva dipende dalla soglia di sbarramento - HuffPostItalia : La cifra politica di Italia Viva (se c’è) - tommyferraiolo : RT @GiorgiaMeloni: Governo prevede 7 miliardi di entrate da lotta a evasione. Cifra irrealistica. Come la copriranno? Temo prendendo ancora… -