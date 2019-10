Koulibaly – Prevista accoglienza speciale alla Luminus Arena

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)riesce a farsi amare sia come calciatore che come uomo, è successo anche al Genk dove stasera torna da ex con la maglia del Napoli, così come ricorda La Gazzetta dello Sport, nel 2014 attirò a se l’affetto dei tifosi con una dichiarazione legata al difficile momento della città. In quel periodo c’erano problemi nella sede cittadina della Ford e Kalidou espresse la sua vicinanza sia ai microfoni che in campo. In Belgio non hanno dimenticato questa attenzione verso la tifoseria e ci sono tutti i presupposti per un’per il senegalese. La rosea riporta: “Era il 2014 e la Ford aveva annunciato la chiusura dello stabilimento in questa cittadina di poco più di 60mila anime, sviluppatasi intornominiera di Winterslag: stavano per perdere il lavoro diecimila abitanti. E Kalidou ritenne doveroso dichiarare: «Giocare in una ...