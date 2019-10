Kikò Nalli sbotta | “Io difendo il mio rapporto con Ambra | la mia donna”

Kikò Nalli : Ho preso casa per accogliere Ambra Lombardo : Ne abbiamo sentite di tutti i colori sul loro conto, ma finalmente Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno ripreso in mano saldamente la loro relazione. A un certo punto, infatti, sembrava ormai che la loro love story fosse giunta al capolinea, con tanto di interviste che confermavano il gossip. Tuttavia, pochi giorni fa, l’ex professoressa è stata ospite di Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ...

Ambra Lombardo : "Ho dovuto rifare il seno a causa di un forte dimagrimento" e su Kiko Nalli rassicura "Stiamo insieme" : Periodo piuttosto complicato per Ambra Lombardo, l'ex gieffina dell'ultimo Grande Fratello 16 ultimamente é sotto la lente d'ingrandimento per la storia con Kiko Nalli che secondo rumors era giunta a capolinea. Così non sarebbe e a testimoniarlo è proprio la diretta interessata in collegamento telefonico nella trasmissione Non succederà più su Radio Radio: Io e Kikò Nalli stiamo insieme, siamo fidanzati, abbiamo avuto qualche scontro a causa ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli/ Ex di Tina ristruttura casa : "Da ottobre tutto liscio…" : Kikò Nalli ristruttura casa per Ambra Lombardo: "Da ottobre tutto liscio…", ecco le ultime news sull'amata coppia uscita dal Grande Fratello 16.

GF - Ambra Lombardo fa chiarezza sul rapporto con Kikò Nalli : 'Siamo fidanzati' : E' giunto il momento per Ambra Lombardo di fare chiarezza sul suo rapporto con Kikò Nalli: dopo aver dichiarato la sua insoddisfazione per la la lontananza dal fidanzato, i fan della coppia avevano creduto che la professoressa del Grande Fratello e l'hair-stylist si fossero detti addio, ma in realtà non è così. I due stanno ancora insieme. Intervistata durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, Ambra ha confermato che sta ancora con ...

Kikò Nalli : “Ho preso casa e presto sarà pronta per accogliere Ambra” : Ambra Lombardo ospite a Radio Radio da Giada Di Miceli ha parlato di Kikò Nalli e lui interviene durante l’intervista Ospite a Non succederà più, il programma radiofonico condotto dalla simpatica Giada Di Miceli su Radio Radio, Ambra Lombardo ha parlato della sua relazione con Kikò Nalli, il famoso parrucchiere. Come sicuramente saprete, i due […] L'articolo Kikò Nalli: “Ho preso casa e presto sarà pronta per accogliere ...

Kikò Nalli - promessa d'amore ad Ambra Lombardo : "Sono accanto a te - non dimenticarlo mai" : Sembra abbia trovato un punto la polemica che ha investito negli scorsi giorni Ambra Leonardo e Kikò Nalli, coppia nata tra le mura della casa dell'ultima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5. Dopo una lunga serie di interviste, smentite, dichiarazioni a mezzo stampa e nel salotto di Pomeriggio Cinque, pare che i due fidanzatini abbiano deciso di gettare definitivamente l'ascia di guerra e di ...

“Non dimenticarlo mai”. Kikò Nalli rompe il silenzio - il dolcissimo messaggio per Ambra Lombardo : Kikò Nalli e Ambra Lombardo, sulla love story scoppiata dentro la casa del Grande Fratello Vip stavolta è lui a rompere il silenzio. Dopo alti e bassi e le dichiarazioni di lei che sembravano lasciar pensare a una futuro poco roseo, Kikò Nalli ha messo la parole fine alle voci di crisi. Lo ha fatto con un storia su Instagram: “A come Ambra. A come Amare. Sono qui accanto a te”.\\ Con queste parole, Kikò Nalli ha voluto esprimere la sua ...

“Quando facciamo l’amore…”. Ambra Lombardi senza freni su Kiko Nalli : Barbara D’Urso senza parole : Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello, è stata ospite nella puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. La modella e professoressa di origini catanesi ha confermato il contenuto dell’intervista concessa al settimanale Nuovo dalla quale erano partite, però, le voci riguardanti una presunta rottura con Kikò.\\Ambra e Kikò, ...

Pomeriggio 5 : La Verità sulla Crisi tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo! : Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati? A fare chiarezza è direttamente l’ex marito di Tina Cipollari intervistato a Pomeriggio 5. Ecco la sua Verità sul rapporto con Ambra! Cosa succede tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo? Da giorni si vocifera di una profonda Crisi della coppia più chiacchierata del Grande Fratello. Le voci che erano arrivate erano di rottura, ma erano state smentite dalla bella professoressa. Il mistero si era quindi ...

Kikò Nalli - la verità su Ambra Lombardo : liti - ritocchi e problemi intimi : Kikò Nalli sbarca a Pomeriggio 5 e racconta tutta la verità sul rapporto con Ambra Lombardo: “Stanotte sono stato con lei”. Poi i retroscena sulla rottura mai avvenuta, il rifacimento del seno e i problemi di intimità Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono ancora una coppia. A fare chiarezza sul legame è stato il diretto […] L'articolo Kikò Nalli, la verità su Ambra Lombardo: liti, ritocchi e problemi intimi proviene da Gossip e Tv.

Kikò Nalli : "Ambra Lombardo? Stiamo insieme - litighiamo spesso ma non vogliamo perderci" (video) : Kikò Nalli, intervenendo, oggi, lunedì 23 settembre 2019, a 'Pomeriggio 5', ha cercato di chiarire, una volta per tutte, il tipo di rapporto che lo lega ad Ambra Lombardo dopo i venti di crisi soffiati la scorsa settimana. L'hair stylist ha confessato, a Barbara D'Urso, che l'amore prosegue nonostante qualche litigata di troppo:prosegui la letturaKikò Nalli: "Ambra Lombardo? Stiamo insieme, litighiamo spesso ma non vogliamo perderci" (video) ...

Kikò Nalli a Pomeriggio 5 ammette : “Mi sono incaz*ato con Ambra” : Pomeriggio Cinque, Kikò Nalli: tutta la verità sul suo rapporto con Ambra Lombardo Settimane fa sul settimanale Nuovo è stata pubblicata un’intervista di Ambra Lombardo in cui ha annunciato la rottura con Kikò Nalli. Tuttavia giorni dopo quest’ultima ha fatto dietrofront sui social, smentendo categoricamente il tutto. Insomma annunci e smentite che hanno mandato in confusione i tanti fan della coppietta. Ma come staranno ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli del GF non si sono mai lasciati : “Ecco come stanno le cose” : Ambra Lombardo e Kikò Nalli, azzerate tutto: non è finita. E soprattutto i due ex concorrenti del Grande Fratello non si sono mai lasciati. Eppure la notizia dell’addio, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo un’estate di foto e dediche d’amore, sembrava certa. Era stata confermata anche a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, che si era detta “scioccata” in puntata. “Lui non mi dimostra amore – le parole di Ambra su Kikò che avevano fatto ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli non si sono lasciati/ Video : 'È un momento di difficoltà' : Ambra Lombardo e Kikò Nalli non si sono lasciati. L'ex professoressa smentisce i gossip degli ultimi giorni sulla rottura