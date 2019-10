Karina Cascella Mio padre era un alcolizzato | Picchiava me | mia mamma e

Pomeriggio 5 - il dramma segreto di Karina Cascella : «Mio padre alcolista mi picchiava» : Karina Cascella choc a Pomeriggio 5: «Mio padre picchiava me e mia madre incinta». Oggi, l’opinionista campana si è confessata a cuore aperto nel salotto di Barbara D’Urso. Con le lacrime agli occhi, Karina Cascella ha raccontato: «Mio padre abusava di alcol e ci picchiava. Picchiava la mia mamma anche quando era incinta. Certe volte mi sfogo sui social e condivido con altre donne la stessa esperienza. Mia madre ha amato troppo suo ...

