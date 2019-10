Juventus | de Ligt | “Mi sono ambientato bene e sono felice Sfida all’Inter? Partita molto

Juventus-Leverkusen - le indicazioni di Paratici su de Ligt - Dybala e Mandzukic : “De Ligt ha 19 anni, spesso lo dimentichiamo un po’ tutti. E’ normale che un calciatore straniero debba abituarsi al calcio italiano ed a quello di Sarri, ai compagni. Non conosce gli avversari, mi sembra tutto normale e guardando le prestazioni mi pare sia in grande crescita e senza grandi errori”. Sono le dichiarazioni del ds della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Sky prima del match contro il Bayer ...

Calciomercato Juventus - De Ligt avrebbe rifiutato il Barcellona per colpa di Piqué : Uno dei maggiori acquisti per la Serie A del Calciomercato estivo è stato sicuramente De Ligt, arrivato alla Juventus dall'Ajax per 75 milioni di euro più bonus. Un affare ritenuto importante e che in qualche modo conferma come il calcio italiano sia in crescita e che sembra di nuovo attirare fuoriclasse o potenziali fuoriclasse come succedeva negli anni e nei primi anni del 2000. Sorprende sicuramente l'arrivo di De Ligt non tanto perché abbia ...

Juventus-Bayer Leverkusen - le parole del tecnico Bosz : da Sarri a de Ligt : “Noi ci prepariamo sempre molto bene sul nostro avversario, ci sono persone addette a questo compito. L’abbiamo fatto anche in questo caso”. Lo ha detto il tecnico olandese Peter Bosz in conferenza stampa all’Allianz Stadium. E’ un Bayer Leverkusen attento quello che arriva a Torino per sfidare la Juventus nella seconda giornata del Gruppo D di Champions League. “Sappiamo che squadra sia la Juve, ...

PROBABILI FORMAZIONI Juventus BAYER LEVERKUSEN/ Diretta tv : certezze Bonucci-De Ligt : PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN: focus sulle difese, le scelte dei due allenatori per la partita del gruppo D di Champions League.

Juventus-Spal 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : Berisha immenso - finalmente il vero de Ligt [FOTO] : Juventus-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Spal, altro successo per la squadra di Maurizio Sarri che grazie ai tre punti contro gli uomini di Semplici si riporta momentaneamente in vetta in vista della sfida dell’Inter contro la Sampdoria. Partita incredibile per il portiere Berisha che ha salvato praticamente ...

Juventus - de Ligt : “Sta andando bene - sto imparando l’italiano” : “Ci sono stati molti cambiamenti ma sta andando bene, sono davvero contento”. Lo ha detto il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, intervenuto a margine del ‘Best Fifa Football Award 2019‘. “Se sto imparando l’italiano? Sì, certo – ha risposto in italiano -. Sono molto contento di essere qui, è davvero bello ricevere un premio con i voti degli altri giocatori, è un grande ...

Juventus - senti che retroscena : “Sì - volevamo De Ligt - ma…” : DE Ligt Juventus- Un clamoroso retroscena riportato dal CEO del club Oscar Grau, durante la recente conferenza stampa. Il dirigente blaugrana ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa sfumata per Neymar, ma riportando particolari novità anche sul mancato affondo per De Ligt. Oscar Grau ha così ammesso: “Eravamo contenti della possibilità di prenderlo, però sempre a condizioni […] L'articolo Juventus, senti che retroscena: “Sì, ...

Il CEO del Barcellona : 'Volevamo De Ligt - ma ha scelto la Juventus per lo stipendio' : Il mercato si è chiuso oramai da 20 giorni e tante squadre europee possono ritenersi soddisfatte del lavoro delle proprie dirigenze. Ci sono però alcune società che non sono riuscite a concretizzare alcuni acquisti ma anche delle cessioni, che avrebbero da un lato incrementato il livello qualitativo della rosa e dall'altro sistemato anche il bilancio, visto che a livello europeo resta sempre importante attenersi ai parametri del Fair Play ...

Pagelle Atletico Madrid Juventus - 3 bocciati : De Ligt ancora colpevole nei piazzati! : Pagelle Atletico Madrid Juventus- Un pareggio amaro, soprattutto per come è maturato. Finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Una Juventus bella solamente a metà. Compatta nel primo tempo, attenta e spregiudicata nella ripresa. 2-0 targato Cuadrado-Matuidi, poi il solito black out nei calci piazzati che ha condizionato il risultato finale. Promossi e bocciati: bene Bonucci, pilastro della retroguardia, bene anche Alex Sandro, autore anche ...

Atletico Madrid-Juventus - le pagelle dei quotidiani : Tuttosport promuove de Ligt e Higuain : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle dei quotidiani – Una grande Juventus, in vantaggio di due reti al 70′ si fa riprendere dall’Atletico Madrid negli ultimi 20 minuti. I voti dei principali quotidiani sportivi. GAZZETTA DELLO SPORT Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 7, Gimenez 7; Savic 6.5, Renan Lodi 6 (75′ Vitolo 6); Lemar 5 (59′ Correa 6), Saul 5.5, Partey 6 (75′ Herrera 7), Koke 5.5; Joao ...

Atletico Madrid-Juventus - Nedved non ha dubbi : “Dybala avrà il suo spazio - a De Ligt invece manca… Chiellini” : Il vice-presidente della Juventus ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match di Champions contro l’Atletico Madrid Serata di Champions League per la Juventus, che comincia oggi l’ennesimo assalto alla massima competizione europea, dopo aver ottenuto due finali negli ultimi cinque anni. Foto Francesca Soli /LaPresse Si parte con la trasferta in casa dell’Atletico Madrid, un match insidioso che i bianconeri ...

LIVE Juventus-Fiorentina 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : si comincia - De Ligt titolare nella Juventus - Ribery e Chiesa per i viola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Mancano solo 10 minuti all’inizio della partita, tra poco le squadre in campo. 14.46 Paratici direttore sportivo della Juventus in DIRETTA su SKY: “Mandzukic non convocato perchè in trattativa per la cessione in Qatar, abbiamo deciso insieme questa decisione”. 14.42 Chiesa era già stato provato in allenamento da Montella come punta. 14.37 Pradè direttore sportivo della ...

Juventus - Gullit avvisa de Ligt : “in bianconero c’è molta più pressione” : “C’è molta più pressione alla Juventus rispetto all’Ajax. Matthijs deve semplicemente accettare le critiche ed il momento no e continuare sulla sua strada. Deve mantenere la fiducia in sé stesso perché ha dimostrato il suo valore anche più del necessario. Ha le qualità per poter giocare al top”. Sono le dichiarazioni dell’olandese Ruud Gullit, che commenta così l’avvio difficile in Italia del difensore ...