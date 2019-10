Judo | Teddy Riner in gara nei Grand Slam di Brasilia ed Abu Dhabi per rincorrere il pass

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Mancano quattro giorni al via deldi2019, quattordicesimo appuntamento stagionale del World Tour in programma da domenica 6 a martedì 8 ottobre. C’èe attesa per questo evento inedito nella capitalena specialmente per la presenza indi, leggendaistica ai nastri di partenza nella categoria +100 kg. Il francese classe 1989, dopo essere tornato ufficialmente alle competizioni ufficiali a inizio luglio con la vittoria nelPrix di Montreal, ha saltato la rassegna iridata di Tokyo ed ora è pronto per un mese di ottobre molto importante in ottica qualificazione olimpica. Il dieci volte campione del mondo è infatti focalizzato sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in cui andrà a caccia della terza medaglia d’oro a Cinque Cerchi di una carriera inimitabile che potrebbe chiudersi quattro anni più tardi nelle Olimpiadi ...

