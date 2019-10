Jonty Bravery | ecco chi è il 18enne che ha lanciato un bambino di 6 anni giù dal tetto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ora che ha compiuto 18si è potuto rendere nota l’identità e il volto del ragazzo che il 4 agosto scorso ha gettato undi seigiù daldella Tate Gallery di Londra, uno dei musei più noti e visitati della Gran Bretagna. Si tratta di, ora a processo per tentato omicidio: la prima udienza si terrà il prossimo febbraio. Il procuratore di Londra, il giudice Nicholas Hilliard QC, ha rifiutato la richiesta della difesa di estendere il suo diritto all’anonimato fino a quando non sarà trasferito dal carcere minorile a un’altra istituzione e quindi il suo volto è apparso oggi sulle pagine di tutti i giornali e siti inglesi. Il, precipitato dal decimo al quinto piano del museo, si è fratturato la colonna vertebrale, le gambe e le braccia, riportando un’emorragia cerebrale. “Fatica a capire perché non muoversi, deglutire o ...

