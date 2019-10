Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sono lasciati di nuovo?

Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez di nuovo lontani - lui su IG : 'La corsa è con te stesso' : È finita tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando l'argentino è tornato attivo sui social network dopo un lungo periodo d'assenza. Se l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne da tempo si mostra solo in compagnia di familiari e amiche, il fratello di Belen si è fatto vivo con un messaggio che non lascia presagire a nulla di buono per la ...

Jeremias e Soleil sono di nuovo al capolinea? Il messaggio di Rodriguez : Jeremias Rodriguez e Soleil sono di nuovo al capolinea? Il messaggio del fratello di Belen Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sono lasciati nuovamente? La voce si rincorre da diversi giorni tra i fan che nell’ultimo periodo hanno notato che i loro beniamini hanno smesso di mostrarsi assieme sui social, preferendo pubblicare momenti in compagnia […] L'articolo Jeremias e Soleil sono di nuovo al capolinea? Il messaggio di Rodriguez ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé ancora insieme : un video su IG smentisce la crisi : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé stanno ancora insieme: è questa la notizia che arriva direttamente da Instagram in questo primo lunedì di settembre. È stata la bella influencer a spazzare via le voci di crisi che circolavano da giorni con un video che ha pubblicato nelle sue Instagram Stories: dopo settimane di silenzio, i piccioncini sono tornati a mostrarsi affiatati e complici nella casa milanese dove sono andati a convivere da ...

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono di nuovo in crisi? : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sembrano essere nuovamente distanti e mentre i follower si interrogano su cosa stia succedento, Soleil risponde ma poi cancella senza però togliere le risposte piccate dei suoi seguaci, che non hanno apprezzato il suo commento.\\ Sembra essere in atto una nuova crisi per Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, dopo quella attraversata e poi risolta lo scorso mese di luglio. I loro seguaci sono sempre più ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge : rottura definitiva? Lei risponde male ai fan : Si erano lasciati dopo una romantica vacanza sull'isola di Ponza, dichiarando ufficialmente finita la loro storia d'amore a poche settimane dall'inizio della loro convivenza. Le cose poi si erano ristabilite, tanto che i due erano tornati ad amarsi più di prima definendo una volta per tutte gli ultimi dettagli di quella che sarebbe stata la loro futura abitazione di coppia. Ora, però, sembra che tra i due l'amore sia terminato davvero, una ...

Soleil e Jeremias Rodriguez non postano foto : fan pensano all’addio : Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono finiti al centro del gossip. La coppia da tempo ha smesso di pubblicare degli scatti, allarmando i proprio fan. I due giovani si sono conosciuti durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi. Da quel momento la relazione è proseguita a gonfie vele, fino ad oggi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda, ma del suo fidanzato non c’è neanche l’ombra. Soleil, giorno dopo ...

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sono lasciati? Lo sfogo di lei : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge non stanno più insieme? Parla lei In questi ultimi giorni Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez non si sono fatti più vedere insieme sui social. Un comportamento ritenuto un po’ sospetto dai fan dei due fidanzatini visto che in questi ultimi mesi sono sembrati essere indivisibili. Per tale ragione molti supporter hanno chiesto ai due diretti interessati se fossero in crisi. E dopo tante chiacchiere su questa ...

Soleil Sorge rottura con Jeremias Rodriguez - furia fan : “Prezzo da pagare” : rottura Soleil-Jeremias: i due hanno preso due strade diverse? Primi indizi su Instagram Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sono veramente lasciati? Pare proprio di sì, dopo gli ultimi accadimenti su Instagram: la ragazza, poche ore fa, aveva scritto un messaggio come risposta a tutti quei follower che le stanno chiedendo se la sua storia […] L'articolo Soleil Sorge rottura con Jeremias Rodriguez, furia fan: “Prezzo da ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé ancora distanti in vacanza : si torna a parlare di crisi : Cosa sta succedendo tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez? Dopo aver superato un periodo di crisi ad inizio estate, i due sembravano filare d'amore e d'accordo, tant'è che hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza con tutta la famiglia di lui. Da dopo Ferragosto, però, qualcosa sembra essere nuovamente cambiato: l'ex naufraga si sta godendo la famiglia in Sardegna, mentre l'argentino ha fatto perdere le sue tracce sui social network, ...

Soleil e Jeremias lontani - preoccupazione fan : che c’entra la famiglia Rodriguez? : Pausa di riflessione per Jeremias e Soleil? Lei in vacanza da sola Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno fatto allarmare i loro fan. Perché non compaiono più insieme su Instagram? Se di lei sappiamo che sta trascorrendo una vacanza (forse da sola) in Costa Smeralda, non abbiamo invece notizie del suo fidanzato, che non aggiorna […] L'articolo Soleil e Jeremias lontani, preoccupazione fan: che c’entra la famiglia Rodriguez? proviene ...

Soleil e Jeremias - vacanze ad Ibiza con la famiglia Rodriguez : Soleil Sorge in vacanza sull’isola spagnola con la famiglia di Jeremias Rodriguez Insomma, pare che il bel Jeremias Rodriguez si sia davvero innamorato e, questa volta, fa proprio sul serio. Il fratello di Belen e Cecilia ha conosciuto la sua Soleil poco prima di partire per l’Isola dei Famosi, dove entrambi ne sono stati protagonisti. […] L'articolo Soleil e Jeremias, vacanze ad Ibiza con la famiglia Rodriguez proviene da ...

Soleil Sorge svela il motivo della crisi con Jeremias Rodriguez : Soleil Sorge svela il motivo della crisi con Jeremias Rodriguez dopo i gossip circolati negli ultimi giorni. Come è ormai noto la modella italoamericana e il fratello minore di Belen avevano smesso di seguirsi su Instagram e questo aveva fatto pensare ad una rottura improvvisa dopo l’annuncio della convivenza. A quanto pare però si trattava solamente di una crisi momentanea, visto che Soleil e Jeremias non solo sono tornati insieme, ma hanno ...

Giulia De Lellis e Iannone insieme - il commento di Jeremias Rodriguez spiazza tutti : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono un coppia ufficiale da settimane. Ma la loro relazione continua a far discutere, dal momento che il pilota è stato per anni fidanzato di Belen. Ed è proprio in quelle vesti che lo ha conosciuto Giulia dopo il Grande Fratello Vip. Finora dalla famiglia Rodriguez, era arrivato solo il commento “poco conciliante” di Cecilia: «Sono uguali, sono alti un metro e una banana». E adesso parla Jeremias.\\ In ...

Ma quale crisi! Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez rinnovano il loro amore : Dopo la tempesta che li ha colpiti nel corso di questi giorni, in cui si è temuto il peggio per la stabilità della loro storia, Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez sono tornati più felici che mai, e perciò hanno deciso di suggellare il loro amore con un tatuaggio. L'idea è stata dell'ex naufraga e il suo Jeremias l'ha subito assecondata.\\Tra il fratello di Belen Rodriguez e l'ex naufraga si era scatenata una vera e propria tempesta, in cui i ...