Ius culturae | per me una forma parziale di cittadinanza

Sondaggi Ixè : “Lega stabile al 29 - non cresce da un mese. Pd al 21 - 6 e M5s al 21. Fiducia in Conte in lieve calo. 62% a favore Ius culturae” : Lega rimane stabile appena sotto il 30 per cento (passa dal 29,9 al 29,7 per cento dei consensi). Pd e 5 stelle stabili, ma entrambi in tendenza negativa: rispettivamente al 21,6 (-0,2) e al 21 (-0,5) per cento. I Sondaggi di Ixè per Cartabianca su Rai3 fotografano, a una settimana di distanza dall’ultima rilevazione, una situazione che in generale rimane immutata e dove l’unico cambiamento rilevante è quello di Italia viva ...

Il Rapporto Immigrazione - lo Ius culturae e il barometro dell’odio : Sono esattamente 5.255.503 stranieri residenti nel nostro Paese (8,7% della popolazione totale). Sono 65.444 I bambini nati in Italia da genitori stranieri nel 2018: il 3,7% in meno rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal XXVIII Rapporto Immigrazione presentato da Caritas e Migrantes.Il calo demografico nel nostro Paese non riesce dunque a essere compensato nemmeno dalle nascite di bambini ...

Cittadinanza : Zingaretti - ‘Ius culturae importante iniziare a discutere’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “E’ importante iniziare a discuterlo, nel rispetto di tutti ma non aver paura delle differenze è un elemento di civilità”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3 a proposito dello Ius Culturae. L'articolo Cittadinanza: Zingaretti, ‘Ius Culturae importante iniziare a discutere’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ius culturae : cosa significa - pro e contro. La situazione europea : Ius Culturae: cosa significa, pro e contro. La situazione europea In quest’ultimo periodo è tornato in auge, negli ambienti parlamentari e politici, ma anche altrove, il dibattito sul riconoscimento o meno dello ius Culturae, al fine di ottenere – attraverso di esso – la cittadinanza italiana. Vediamo allora più nel dettaglio di che si tratta, quali sono i pro e i contro e come si distingue dallo ius soli. Se ti ...

Ius culturae : stop dal M5S - Di Maio “non è una priorità” : Ius Culturae: stop dal M5S, Di Maio “non è una priorità” Ius Culturae: stop dal M5S, Di Maio “non è una priorità” Lo Ius Culturae non sarebbe sicuramente un tema centrale in questo momento – tra legge di bilancio, il possibile aumento dell’Iva, i tentativi di fare passi in avanti nella politica migratoria comune e il salario minimo orario -. È questa l’opinione del ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio. ...

Di Maio dà lo stop allo Ius culturae - come nel 2017 : Quando si è parlato di “Governo della discontinuità” tutti coloro che sostengono le lotte per i diritti degli immigrati si sono illusi: hanno iniziato a pensare che la gigantesca opera di demonizzazione dell’immigrazione e di compressione dei diritti fosse destinata a venire superata. Purtroppo, pare non essere vero: ancora una volta la proposta dello ius culturae – presentata nel 2018 dalla Polverini – trova ostilità e contraddizioni in seno ...

Ci sono spiragli sullo Ius culturae tra Pd e M5s : Una legge sullo ius soli difficilmente potrebbe vedere la luce in Parlamento. Troppe le diverse sensibilità sia tra gli schieramenti che all'interno delle stesse forze di maggioranza. Un intervento a favore dello ius culturae, invece, potrebbe raccogliere consensi, anche se i tempi non saranno brevi. Ma spiragli si sono aperti nel Pd, nei 5 stelle e tra i renziani. Purché, viene sottolineato, si "proceda con calma e equilibrio, nessuna corsa a ...

Ius culturae - Orfini : “Basta rinvii o vincerà Salvini. Per M5s no priorità? Per noi non lo è taglio parlamentari - ma lo votiamo”. E punge Renzi : Per Luigi Di Maio “non è una priorità“, per Matteo Renzi “non deve diventare un tormentone”. E anche in casa Pd c’è chi frena già. Se il provvedimento sullo Ius Culturae inizierà (di nuovo) il percorso alla Camera giovedì prossimo, 5 ottobre, il suo percorso rischia di finire presto dimenticato, in nome della pax di governo. Eppure, al Nazareno c’è chi spinge affinché la riforma non venga nuovamente ...

Troppe divisioni nel Pd e nel M5s : lo Ius culturae rischia un nulla di fatto : Lo Ius culturae è destinato, almeno per ora, a non vedere la luce. Neanche in questa legislatura. La proposta di legge in materia di cittadinanza che ai tempi era in quota opposizione, adesso è diventata della maggioranza. Di una maggioranza spaccata con i partiti divisi al loro interno. E questo è il primo paradosso. Il secondo paradosso riguarda il fatto che sarà, se non propriamente bocciata, quantomeno rallentata ...

Ius culturae - Fioramonti : “Sono completamente favorevole - dobbiamo puntare all’intergrazione” : In un'intervista a 'Un Giorno da Pecora' il ministro dell'Istruzione ha dichiarato di essere favorevole alla ripresa del dibattito sullo Ius culturae: "Mi sembra una buona idea, sono completamente favorevole. Sono convinto che bisogna essere intelligenti con l'integrazione e l'inclusione. Ritengo che sia un tema importante, mi auguro che trovi spazio".Continua a leggere

Ius culturae - per Di Maio “non è priorità”. Ma Fioramonti (M5s) : “Buona idea”. Frena pure il Pd - Renzi : “Non diventi tormentone” : La riforma per l’introduzione dello Ius culturae divide sia all’interno dei 5 stelle che nel fronte del Pd. Il provvedimento, che inizierà (di nuovo) il percorso alla Camera giovedì 5 ottobre, prevede che il “minore straniero, nato in Italia o entrato entro i 12 anni”, possa chiedere la cittadinanza italiana purché “abbia frequentato per almeno cinque anni uno o più cicli di studio”. Ad annunciare venerdì ...

Ius culturae : quando il centrosinistra ha paura di fare il centrosinistra : Nella notte c’è stato un incontro a Palazzo Chigi tra gli alleati di governo Pd e Movimento cinque stelle, per parlare di legge di bilancio, Iva e altri temi su cui già si sta litigando. Tra questi lo ius culturae, tornato all’improvviso al centro del dibattito politico dopo essere rimasto – ovviamente – nel cassetto durante la scorsa legislatura, quella gialloverde. Lo ius culturae prevede per un minore straniero nato in Italia o ...

Ius culturae - per una Repubblica fondata sulla scuola : Grazie a un’uscita imprevista, il dibattito politico nazionale ha ripreso a parlare di concessione della cittadinanza italiana agli stranieri. Superando la dialettica storica tra ius sanguinis e ius soli, si giunge oggi alla proposta dello ius culturae.Tradotto politicamente, è una mediazione. Tradotto amministrativamente significa che il minore straniero può ottenere la cittadinanza italiana se nasce o se arriva entro i 12 ...

Cos’è lo Ius culturae - ora che se ne riparla : (foto: Getty Images) Da alcuni giorni in Italia si è tornati a discutere dello ius culturae, una legge sulla cittadinanza che permetterebbe ai bambini stranieri di ottenere la cittadinanza italiana al 12esimo anno d’età, purché abbiano completato un ciclo di studi o seguito un corso di formazione professionale. La proposta di legge era stata approvata dalla Camera nel 2015 ma non era passata al Senato, e da allora è rimasta in sospeso, ...