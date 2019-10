International Swimming League 2019 | che cos’è e come funziona Il regolamento | i

International Swimming League 2019 : il calendario completo e le date. Programma - tv e streaming : La stagione del nuoto prende il via, in un’annata importante che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un inizio un po’ insolito ma remunerativo per gli atleti, visto che sta per prendere il via la ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito di gare totalmente esterno alla Federazione Internazionale. Un’iniziativa nata per permettere ai nuotatori di gareggiare in contesti non ...