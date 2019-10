Inter | tra gli osservati speciali del Barcellona ci sarebbe Lautaro Martinez

Video di Nadia Toffa a Le Iene Show : la puntata tributo tra l’Intervista e i 100 volti noti della trasmissione : Il Video di Nadia Toffa a Le Iene Show risale a dicembre scorso ed è quello che possiamo definire un vero e proprio testamento della giornalista ai suoi fan e a tutto il pubblico del programma. La Iena è morta lo scorso agosto e ancora oggi i colleghi hanno una ferita aperta che difficilmente si chiuderà ed è per questo ci hanno tenuto a ribadire il fatto che "niente sarà più come prima per loro". La famiglia delle Iene ha perso uno dei loro ...

Probabili formazioni Barcellona Inter/ Diretta tv : Sensi cerca un'altra grande serata : Probabili formazioni Barcellona Inter: Diretta tv e notizie alla vigilia per la partita di Champions League, al Camp Nou una sera di lusso.

Campidoglio : notizie di Interruzione servizio di trasporto per persone disabili non vere : Roma – Le notizie di stampa sull’interruzione da parte di Roma Capitale del servizio di trasporto per le persone con disabilità non rispondono al vero. La nuova graduatoria per gli utenti del servizio è stata pubblicata ieri, i nuovi vettori stanno procedendo celermente per soddisfare tutti gli utenti e si prevede di andare a pieno regime entro due settimane. “Sul servizio di trasporto individuale per le persone con disabilità abbiamo ...

Matteo Renzi - l'Intervista a Il Foglio svela la sua vera strategia : scardinare l'asse M5s-Pd : Lunedì 30 settembre, su Il Foglio, l'intervista-manifesto di Matteo Renzi. Un lunghissimo colloquio in cui il leader di Italia Viva spiega la sua strategia dopo l'addio al Pd. Quattro paginoni in cui, di fatto prende sempre più le distanze dal Pd e apre sempre più a Luigi Di Maio, con il quale non h

Ad Astra - Brad Pitt in un viaggio Interstellare alla ricerca del padre e di sé stesso : Dopo Civiltà perduta, storia di un padre e un figlio che si smarriscono nella giungla preda delle loro ossessioni, il nuovo film di James Gray, Ad Astra racconta di un figlio alla ricerca del padre, di passioni intensissime, negate persino a sé stessi, che il vasto fondale del cosmo riesce appena a contenere. Perché il mistero più grande si annida non nell’ultima frontiera siderale, ma nello spazio intimo e sconfinato delle emozioni umane. ...

Probabili formazioni Barcellona-Inter : difesa ed attacco ‘esperti’ per Conte - ballottaggio a destra : Probabili formazioni Barcellona-Inter – In campionato è una furia inarrestabile, in Champions la partenza è stata col freno a mano tirato. Domani sera l’Inter è chiamata al riscatto, ma l’avversario non è dei migliori: il Barcellona. I blaugrana, anche se non quelli degli anni migliori, al Camp Nou difficilmente lasciano punti per strada. Ma, nella ‘sfortuna’, i nerazzurri si possono definire fortunati: i ...

Milan - Spalletti si tira fuori : “ho un contratto con l’Inter - dovreste venire a raccogliere uva con me” : L’allenatore toscano ha spento sul nascere le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Milan al posto di Giampaolo Al momento si gode un po’ di riposo Luciano Spalletti, esonerato dall’Inter al termine della scorsa stagione per far posto ad Antonio Conte, che ha iniziato al meglio quest’anno con sei vittorie nelle prime sei partite di Serie A. Spada/LaPresse Adesso, il nome dell’allenatore di Certaldo è ...

“Arturo racconta Brachetti - Intervista frizzante tra vita e palcoscenico’ a Spazio Rossellini : Roma – Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, Arturo Brachetti si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, ...

“Arrogante e presuntuoso”. Amici Celebrities - tra i due Vip volano gli stracci : Maria costretta a Intervenire : Seconda puntata di Amici Celebrities, volano gli stracci tra Platinette e Joe Bastianich. Succede tutto sotto gli occhi di Maria De Filippi che alla fine è stata costretta a intervenire per placare gli animi. La lite è scoppiata dopo che Joe Bastianich si è lamentato per i giudizi dell’esordio, quando è stato criticato pesantemente dalla giura per le sue performance. Joe non ha nascosto di aver patito parecchio certi giudizi: un risvolto che ha ...

Inter-Juventus - un derby d'Italia tra squadre opposte ma simili : l'analisi : Ciò che rende davvero interessante il derby d' Italia di settimana prossima sono i punti in comune tra le duellanti. Dopo molti anni di totale diversità, Juventus e Inter condividono qualcosa. Anche più di quanto possa sembrare. Sono entrambe all' inizio di un nuovo progetto, ai primi passi di un' e

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Tonali : Inter e Juventus sono state le grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno dato vita, in particolar modo, ad un duello per accaparrarsi le prestazioni del centravanti belga, Romelu Lukaku. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri che lo hanno acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro, il colpo più costoso della storia del club meneghino. Bianconeri penalizzati anche dal ...

Inter 6 su 6 anche giocando in 10 - Samp travolta : Sesta vittoria consecutiva per l'Inter che anche contro la Sampdoria impone la propria legge vincendo 3-1, nonostante abbia giocato l'Intero secondo tempo in dieci per l'espulsione di Sanchez (1') per doppia ammonizione. Un Sanchez protagonista nel bene e nel male considerando che e' suo il tiro deviato da Sensi (20') per l'1-0 e segna il secondo gol (22') su tiro di Sensi. Ad inizio ripresa l'espulsione e la rete di Jankto (10') hanno ravvivato ...

Sassuolo travolto 1-4 - l'Atalanta tiene il passo dietro Inter e Juve : E? la quinta vittoria di fila dell?Atalanta sul Sassuolo, lo 0-4 del primo tempo è persino peggio del 2-6 di fine 2018. Al Mapei è come si giocasse a Bergamo, dato...

Barcone si capovolge a largo della Libia. Alarm Phone : "Tragedia in diretta e nessun Intervento" : Un Barcone che trasportava oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia. L’imbarcazione era in difficoltà da ore. A segnalare la richiesta di aiuto Alarm Phone con diversi tweet. “Tragedia in diretta e nessun intervento! Alle 10.15 abbiamo ricevuto un’altra posizione GPS dalla barca e informato le autorità. Visto che la c.d guardia costiera libica è irreperibile, abbiamo informato ...