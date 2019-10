Innamoratissima del fidanzato | lui muore e lei decide di sposarlo anche da morto

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Una donna era fidanzata con un uomo di cui era. Il ragazzo, però, ad un certo punto si è ammalato ed ènel giro di pochissimo tempo. I due, però, avevano deciso di sposarsi e lei ha voluto mantenere la promessase lui non c’era più. La donna ha combattuto per tre anni contro la burocrazia ma alla fine, Martine Mallard, questo è il nome della donna è riuscita a raggiungere il suo obbiettivo. Ha infatti avuto l’autorizzazione a sposare il suo, Alain Duvignacq, a titolo postumo. Il matrimonio è stato celebrato a Saintes, nell’ovest della Francia. La donna dalla sua parte aveva le pubblicazioni del matrimonio che i due fidanzati avevano fatto quando lui stava ancora bene e che testimoniavano la volontà dell’uomo di sposarsi. Alla fine la donna ha vinto la sua battagliase ha dovuto combattere tanto. La donna non voleva ...

