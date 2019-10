India | per una ragazza la vita nelle bidonville è già segnata Ma qualcuna riesce a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Molto scalpore ha destato la decisione della fondazione Bill e Melinda Gates di premiare il presidenteno Narendra Modi per la campagna mirata a dotare di servizi igienici buona parte della popolazione del subcontinente. In molti hanno criticato la scelta del fondatore della Microsoft poiché l’è da anni impegnata in una guerra a bassa intensità con il Pakistan, combattuta per interposta regione in Kashmir, attualmente isolato e con molte zone sottoposte a coprifuoco. Ma non è di questo che voglio parlare, voglio invece raccontare la storia di Vidhya (20 anni), unadelladi Vidhya dar Nagar (Jaipur), ove vive con la madre, il fratellino e la sorellina in una casa di mattoni e lamiera, senza acqua. La conosco ormai da più di dieci anni, da quando nella piccola scuola fondata con Vivere con Lentezza mi aiutavalezioni di matematica e inglese in ...

