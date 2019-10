Incendio Rouen | la protesta dei cittadini | “Lo Stato ci nasconde la verità” Oltre 5mila

Francia - Incendio Rouen : niente amianto - ma le proteste aumentano : Proseguono le polemiche in Francia in seguito all’incendio che ha interessato Rouen. Il primo ministro Edouard Philippe ha rassicurato, “il cattivo odore c’è ma non è nocivo secondo le rilevazioni”, non ci sono tracce d’amianto né di inquinamento dell’acqua: a Rouen, dove 5 giorni fa un incendio nel sito della fabbrica chimica Lubrizol ha provocato una densa nube nera, la tensione aumenta, tra manifestazioni e ...

