In un paese che disprezza il diverso | l' atletica ha qualcosa da insegnare

Manovra - Moscovici : “L’Italia è il paese che ha goduto di maggiore flessibilità - nessun favoritismo” : Il commissario uscente Pierre Moscovici non si sbilancia sulla felssibilità di 14,5 miliardi chiesta dall'Italia: "C'è un calendario da rispettare, per una valutazione aspettiamo il 15 ottobre quando il governo ci consegnerà ufficialmente il documento con gli obiettivi programmatici". Ma dice di essere in contatto costante con Gualtieri: "È l'uomo giusto al posto giusto".Continua a leggere

Giulio Regeni - Roberto Fico attacca l’Egitto : “È un paese che possiamo dichiarare non sicuro. Ma anche noi siamo responsabili” : “L’Egitto è un Paese che possiamo ufficialmente dichiarare non sicuro perché i diritti che la nostra Costituzione ci dà non sono garantiti”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di Egitto e di Giulio Regeni e lo fa con toni duri durante la sua Lectio magistralis nell’Aula Magna dell’Università di Trieste, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico del liceo classico Petrarca, dove studiò il ...

Clima - la verità è che nessun paese sta riducendo le emissioni. Neanche la Germania : In questi giorni, osservando il dibattito sui giornali o alla radio intorno alla mobilitazione di oggi (meno nei talk show, tutti concentrati sulle vicende di questo o quel Matteo) sulla crisi Climatica, c’è un aspetto che balza agli occhi se confrontato con la discussione in molti altri paesi europei. In Italia si perde ancora tempo con chi contesta l’esistenza stessa di una causa antropica del Clima impazzito e che utilizza questo argomento ...

Che strano paese è il Canada : Impetro clemenza per Elizabeth May, la leader dei Verdi canadesi il cui staff ha diffuso una foto ritoccata: nell’originale teneva in mano un bicchiere di plastica che, con un po’ di photoshop, è diventato compostabile. In Canada, forse, più che di buoni politici hanno bisogno di buoni psicologi, vi

Inondazioni in Albania : dopo il terremoto il paese colpito anche dal maltempo : dopo il forte terremoto di sabato scorso, l’Albania è stata colpita anche dal maltempo: Tirana e altre località del centro/nord del Paese sono state interessate da forti temporali. Si sono registrate Inondazioni, con conseguenti disagi anche alla circolazione stradale. A complicare ulteriormente la situazione anche frane o alberi crollati. Gran parte della zona centrale di Tirana e alcune aree della periferia sono ancora adesso senza ...

Usa inviano truppe a Riad dopo attacco a pozzi petroliferi. Iran : il paese che ci attacca sarà campo di guerra : Gli Stati Uniti inviano truppe in Medio Oriente dopo l'attacco ai pozzi petroliferi in Arabia Saudita attribuito all'Iran. "In risposta alla richiesta dell'Arabia Saudita, il presidente (Donald Trump) ha approvato il dispiegamento di forze Usa che... saranno impegnate in primo luogo sulla difesa aerea e missilistica", ha annunciato durante una conferenza stampa il capo del Pentagono, Mark Esper, affiancato dal capo degli stati maggiori congiunti ...

Ania - un paese non assicurato è fragile : lavorare anche al mondo bancario : Ania, Maria Bianca Farina: "Le prospettive sono quelle di far lavorare insieme il mondo bancario e quello assicurativo"

Matteo Renzi - la scissione non ha nulla a che vedere con gli interessi del paese : Mi scrive un vecchio amico da poco in pensione dopo una vita di lavoro in cantiere e altrove. È esterrefatto e amareggiato per la scelta di Matteo Renzi di abbandonare il Pd. Quella scelta, gli scrivo, è stata fatta ad esclusivo beneficio dello stesso Renzi e della sua ristretta cricca di sostenitori. nulla a che vedere con gli interessi del Paese e le problematiche urgenti che abbiamo di fronte, dalla disoccupazione giovanile al degrado ...

Renzi - Marcucci : “Scissione è una scelta sbagliata che non va nell’interesse del paese. Pd progetto ancora valido” : “Io penso che il progetto originario del Pd sia ancora valido, e lo dico io che nel Pd sono uno dei pochi che viene dalla cultura laica. Ho detto al mio amico Renzi che ha fatto un errore, un errore legittimo ma un errore“. Lo ha detto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, nel corso dell’assemblea del gruppo. “Ora – ha aggiunto Marcucci – bisogna continuare ad avere una relazione costruttiva con ...

Martin Eden mostra che nel nostro paese l’eroe può essere solo tragico ed involontario : Si esce straniti dalla visione di “Martin Eden”, il nuovo film del regista casertano Pietro Marcello, sceneggiato con lo scrittore Maurizio Braucci: ma è uno straniamento che aiuta il pensiero. Marcello si è liberamente ispirato al romanzo omonimo dello scrittore statunitense Jack London e narra sulla scorta del testo del 1909 – che però è ambientato a San Francisco -, delle vicende di Martin Eden (Luca Marinelli), un marinaio napoletano del ...

DALLA CINA/ Lao Xi : il centro - vuoto - di Cairo e il "progetto-paese" che manca : In Italia nessuno sembra avere un progetto politico. Nemmeno Urbano Cairo, che potrebbe contribuire a disgregare il paese

Sud : Provenzano - ‘superare divisioni campanilistiche - hanno avvelenato paese’ : Palermo, 13 set. (Adnkronos) – “La Sicilia deve tornare a produrre e a rivolgersi non solo all’Italia e al nord, superando questa divisione campanilistica tra settentrione e meridione che ha avvelenato la seconda repubblica, ma guardare al mondo intero. Dobbiamo rilanciare le Zes come grande strumento di apertura al Mediterraneo”. A dirlo a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana a ...