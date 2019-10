In Sicilia sorgerà un mega polo Hilton | creerà 190 posti di lavoro

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Insta per essere realizzato ildella catena alberghiera, dedicato alla ricezione del turismo di lusso. Il nuovo centro per il turismo di lussoa Ispica, nota località in provincia di Ragusa. Ammontano a quasi 50 i milioni dell’investimento del nuovo centri turistico che nascerà in Sicili grazie anche al cofinanziamento di Invitalia di 17,5 milioni. La notizia è stata anche confermata sul portale delitaliano Clicdel Ministero dele della Politiche sociali. Con l’arrivo di, gigante dell’hotellerie, nella provincia ragusana si creeranno anche numerosidi. Si calcola che saranno almeno 190 le maestranze che saranno assunte non appena il centro diverrà operativo. Nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione di un grande albergo diffuso di lusso a 5 stelle, due ristoranti, un centro benessere con spa e un ...