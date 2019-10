Fonte : ilpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Negli ultimi anni sono state introdotte misure molto repressive per limitare il grande consumo di alcolici, e i benefici si iniziano a vedere

jabbaTM : RT @ilpost: In Russia si beve sempre meno - ilpost : In Russia si beve sempre meno - vincenzo_raiola : @repubblica #Salvini lancia merendine e beve chinotti: a pensare che prima si facevano le polpette in Russia -