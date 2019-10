In difesa dei tortellini e della tradizione

Matteo Renzi in difesa di Silvio Berlusconi : "Attentato a Costanzo? Vergogna dei magistrati" : "Sostenere 25 anni dopo, senza uno straccio di prova, che Silvio Berlusconi sia il mandante dell'attentato mafioso contro Maurizio Costanzo significa fare un pessimo servizio alla credibilità delle Istituzioni italiane. Di tutte le Istituzioni". Matteo Renzi mette da parte la politica e prende le di

Napoli-Liverpool - le pagelle dei quotidiani : difesa azzurra impenetrabile : Napoli-Liverpool, le pagelle dei quotidiani – Gli azzurri si regalano una notte da sogno e il San Paolo va in delirio: Mertens e Llorente nel finale regolano i campioni d’Europa del Liverpool. Questi i voti dei principali quotidiani sportivi. GAZZETTA DELLO SPORT Napoli (4-4-2): Meret 7; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Koulibaly 8, Mario Rui 8; Callejón 7, Allan7 (75′ Elmas 6), Fabián Ruiz 7, Insigne 6.5 (66′ Zielinski ...

Billie Eilish ha deciso di donare parte dei proventi del suo concerto di Atlanta in difesa dei diritti delle donne : Solo applausi per lei The post Billie Eilish ha deciso di donare parte dei proventi del suo concerto di Atlanta in difesa dei diritti delle donne appeared first on News Mtv Italia.

difesa dei campionati e meno peso alla storia : la proposta delle Leghe per le Coppe : L’European Leagues, l’Associazione delle Leghe europee che rappresenta più di 950 club in 29 paesi in tutta Europa, ha presentato oggi i propri principi per contribuire alla riforma e al miglioramento delle competizioni europee per club a partire dal 2024. Sono stati identificati 3 punti chiave per il futuro delle Coppe europee per club: Proteggere […] L'articolo Difesa dei campionati e meno peso alla storia: la proposta delle Leghe ...

Spi Cgil - Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia a Roma per la difesa dei diritti degli anziani : È previsto per l'11 settembre prossimo, presso l'Auditorium di via Rieti a Roma, l'incontro tra le sigle sindacali dei pensionati Cgil, Cisl e Uil volto alla programmazione di tutte le iniziative finalizzate alla sensibilizzazione del nuovo Governo appena creato e della politica in generale sulle problematiche che riguardano in particolar modo la popolazione anziana. I punti fondamentali Tra i punti che verranno affrontati a tal fine ci saranno, ...

Il #GreenDropAward porta a Venezia76 le tavole inedite dei fumettisti celebri in difesa del clima [FOTO] : I classici del cinema reinterpretatisotto gli effetti del “climate change” da dodici noti fumettisti e illustratori italianisaranno esposti durante la76a Mostra d’arte cinematograficadi Venezia: da Visconti a Hitchcock, da Chaplin a Lean “rovinati” gli effetti del cambiamento climatico porteranno all’attenzione del grande pubblico gli effetti del climate Change e l’urgenza dell’adozione di politiche di mitigamento dei cambiamenti ...

Mattarella vigilerà sulla scelta dei ministeri degli Esteri - Economia - difesa e Interno : Dopo il conferimento del nuovo incarico di governo a Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio è ora al lavoro per formare la squadra dei ministri. In attesa di sciogliere la riserva sull'accettazione del nuovo incarico, il Corriere della Sera sottolinea come, con molta probabilità, il Capo dello Stato potrà offrire pareri preventivi su ministeri chiave, come l'Economia, gli Esteri, l'Interno e la Difesa. Il ruolo di Mattarella La seconda fase ...

In difesa dei gabbiani : Imparano in fretta, se la sanno cavare e se rubano il cibo è perché sono genitori amorevoli, spiega il New York Times

L’umanità è la migliore difesa dell’indipendenza dei banchieri : L’indipendenza della banca centrale è tornata a fare notizia, ha scritto l’ex governatore della banca centrale indiana Raghuram Rajan su Project Syndicate. Rajan ha provato di persona cosa vuol dire l’ingerenza prepotente della politica sui banchieri perché nel 2016 è stato licenziato dal premier in

Hillary Clinton a difesa dei videogiochi : non c'entrano nulla con stragi e sparatorie : In USA gli attacchi ai videogiochi si stanno moltiplicando negli ultimi giorni a causa delle recenti tragiche stragi di El Paso e Daytona. sparatorie di massa associate al nostro medium preferito prima da politici repubblicani e da ex agenti dell'FBI e poi dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le difese da parte dell'industria videoludica non sono mancate ma fortunatamente ci sono delle prese di posizione nette anche al di fuori, ...

Formula 1 - aumentano le critiche nei confronti di Vettel : il tedesco incassa però la difesa dei vertici FIA : Il presidente della FIA è intervenuto per difendere Sebastian Vettel dalle critiche ricevute nelle scorse settimane La stagione in corso certamente non aiuta, così come lo zero nella casella relativa alle vittorie. Sebastian Vettel però ormai ci ha fatto l’abitudine alle critiche, considerando che guida una Ferrari e da lui i tifosi si aspettano sempre qualcosa in più. Photo4/LaPresse A difesa del quattro volte campione del mondo ...