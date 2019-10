In attesa del nuovo Samsung Galaxy Fold? Potrebbe arrivare il prossimo 18 ottobre

Il Guardian : “Allegri studia l’inglese in attesa del Manchester United” : L’edizione cartacea del Guardian dedica un boxino alle manovre inglesi di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus starebbe prendendo lezioni di inglese perché ambisce alla panchina del Manchester United che attualmente però è di Ole Gunnar Solskjaer che non se la passa benissimo. Ieri sera, Allegri era a Londra e ha assistito alla disfatta casalinga del Tottenham contro il Bayern di Monaco: 7-2, con quattro gol di ...

“È incinta!”. La figlia del famosissimo attore è in attesa di un bebè. Il pancione mostrato per la prima volta : Siamo alla Paris Fashion Week, uno degli eventi più attesi nel mondo della moda: sono molte le Maison di fama internazionale che vi hanno preso parte per presentare le collezioni per la primavera/Estate 2020. Le star non si sono volute perdere un appuntamento tanto glamour e hanno seguito le sfilate direttamente dalle prime file. Ad attirare le attenzioni durante lo show di Elie Saab è stata Anouchka Delon, la figlia di Alain, che ha messo per ...

LIVE Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in DIRETTA : Madama batte gli estensi e conquista la vetta in attesa dell’Inter! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights E GOL JUVENTUS-.SPAL 2-0 LA CRONACA DI Juventus-SPAL 17.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.01 LE Pagelle DELLA JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Matuidi 6; Khedira 7 (dal 61′ Can 5,5), Pjanic 7,5, Rabiot 5,5 (dal 77′ Bentancur 6); Ramsey 6 (dal 65′ Bernardeschi 6); Dybala 6,5, Ronaldo 7. ...

Calcio - 6a giornata Serie A 2019-2020 : Juventus-SPAL 2-0 - decidono le reti di Pjanic e Ronaldo. Bianconeri in vetta in attesa dell’Inter : La Juventus fa suo l’anticipo della sesta giornata di Serie A. I Bianconeri superano per 2-0 in casa la SPAL grazie ad una rete per tempo di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Una buona partita della squadra di Sarri, specialmente nella ripresa, quando anche la pressione dei ferraresi è calata. Con questo successo la Juventus si porta in testa alla classifica in attesa della sfida delle 18.00 dell’Inter, impegnata a Genova contro la ...

Cessione Sampdoria - attesa lunedì l’offerta definitiva del gruppo Vialli [DETTAGLI] : Cessione Sampdoria – E’ attesa lunedì l’offerta definitiva del gruppo di Gianluca Vialli per acquistare la Sampdoria. Proprio in quella giornata scadrà l’esclusiva prevista nella lettera d’intenti che era stata sottoscritta a fine agosto tra il presidente Massimo Ferrero e la cordata dell’ex bomber, composta anche dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan. Ferrero valuta la Sampdoria circa 100 milioni di ...

6 serie tv Rai da recuperare su Raiplay in attesa delle nuove stagioni : Negli ultimi anni lo sforzo di Rai Fiction di inseguire gli standard della serialità internazionale con serie tv più innovative e meno appiattite sugli stereotipi dello sceneggiato all'italiana sono innegabili. Piacciano o meno, gli ultimi format della Rai in fatto di serialità stanno assorbendo sempre più le caratteristiche delle serie tv internazionali: dalle ambientazioni nordiche del noir Non Uccidere all'umorismo amaro del medical La ...

Mazda : attesa per la presentazione del primo veicolo elettrico di serie al Salone di Tokyo : La kermesse giapponese è il palcoscenico scelto da Mazda per mostrare al pubblico il suo primo veicolo puramente elettrico...

Don Matteo 12 riparte da Spoleto - ultimo ciak per la serie con Terence Hill in attesa del debutto su Rai1 : Il cast e la troupe di Don Matteo 12 tornano a Spoleto per l'ultima volta. Come riporta l'Ansa, il nuovo ciak ci sarà da lunedì 30 settembre a Spoleto, dove si torna a girare la dodicesima stagione di Don Matteo, quella finale che chiuderà il cerchio sulla fiction campione d'ascolti su Rai1. Secondo le indiscrezioni, le riprese dureranno cinque settimane nella città scelta come principale location. Il Comune, tramite una nota, ha fatto sapere ...

Basket - riparte la Serie A : Pesaro-Fortitudo Bologna fa da apripista in attesa dell’Olimpia Milano di Messina (e Teodosic alla Virtus) : L’ultimo rilancio è quello definitivo: Ettore Messina in panchina, un’artista del passaggio come Sergio Rodriguez a guidare la squadra, un mix di stranieri che garantiscono punti ed esperienza, oltre alle conferme dei pezzi da 90 e l’innesto del miglior italiano dell’ultimo campionato. Dopo il disastro dello scorso anno, l’Olimpia Armani Exchange Milano rilancia e va all-in con un mercato degno delle regine ...

Dj Fabo - attesa per la decisione della Consulta : ecco cosa può succedere : Parla l'avvocato dei diritti civili Filomena Gallo, che ha discusso oggi sull'incostituzionalità del reato di aiuto al suicidio, di cui è accusato Marco Cappato per aver accompagnato in Svizzera a morire Fabiano Antoniani.

Migranti : firmata a Malta la bozza del 'documento comune' in attesa di approvazione : L'intesa tra Malta, Italia, Germania, Francia e Finlandia in materia di migrazioni, secondo le prime indiscrezioni, sembra sia stata raggiunta al cospetto del commissario europeo, Dimitris Avramopoulus. Prova concreta è il cosiddetto "documento comune", nel quale sono contenuti i punti su cui i paesi partecipanti al vertice tenutosi a La Valletta hanno trovato piena convergenza: ricollocamenti entro quattro settimane, valutazione delle richieste ...

Necessario iOS 13.1 per i problemi all’app Mail : soluzione in attesa dell’uscita : Atteso come la manna dal cielo il download di iOS 13.1, questo arriverà davvero fra pochissime ore. Da qualche giorno più di qualche user Apple ha sperimentato problemi con iOS 13 per l'app Mail. I messaggi di posta elettronica sono completamente preclusi sugli iPhone compatibili o solo in parte fruibili dopo l'aggiornamento del 19 settembre. A parte questa prima anomalia poi, lo stesso update è interessato da qualche bug di troppo come quello ...

L'attesa decisione della Corte Costituzionale sull'aiuto al suicidio : La Corte Costituzionale si accinge a decidere sulla punibilità dell'aiuto al suicidio: martedì 24 settembre, in udienza pubblica, i 'giudici delle leggi' torneranno ad esaminare gli atti trasmessi dalla Corte d'assise di Milano, nell'ambito del processo sul suicidio assistito di Dj Fabo, che vede imputato l'esponente radicale Marco Cappato. È la seconda udienza che si svolge a Palazzo della Consulta su questo stesso caso: ...

Un nuovo teaser di The Last of Us Part 2 in attesa dell'imminente State of Play : Come probabilmente saprete, il prossimo State of Play coinciderà con l'evento dedicato a The Last of Us Part 2.L'attesissimo gioco targato Naughty Dog sarà protagonista dello show di Sony e, probabilmente, in questa occasione scopriremo la data di uscita ufficiale.Lo State of Play, con The Last of Us Part 2 protagonista, si terrà domani, 24 settembre, e lo studio first Party ha condiviso su Twitter un nuovo teaser che mostra quello che sembra ...