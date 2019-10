Impronte digitali anti-furbetti | stop del Garante | «Violano la Privacy»

Stop del Garante privacy alle Impronte digitali anti-assenteisti : Secondo il Garante della privacy le misure approntate dal ministero della Pubblica amministrazione per contrastare il

Furbetti del cartellino - addio a rilevazione Impronte digitali per i dipendenti pubblici : Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, annuncia il dietrofront sulla rilevazione delle impronte digitali per i dipendenti pubblici. Una misura voluta dallo scorso governo e che ora verrà abrogata: "La rilevazione delle impronte contiene in sé uno stigma di tale negatività che rischia di deprimere anche chi ogni mattina si reca sul posto di lavoro con energia ed entusiasmo”.Continua a leggere

Furbetti del cartellino - la ministra Dadone : “Stop alle Impronte digitali per incastrarli. Deprime l’entusiasmo dei lavoratori” : Niente rilevazione delle impronte digitali ai dipendenti pubblici per incastrare gli assenteisti della pubblica amministrazione. La neo ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, interrompe la guerra tech ai Furbetti del cartellino dichiarata dall’ex numero uno della pa Giulia Bongiorno. Con la motivazione che “rappresenta un uso criminalizzante della tecnologia, che porta con sé un pregiudizio negativo verso i ...

Palermo - si riapre il caso della scomparsa dei Maiorana : trovate due Impronte digitali : Un mistero che non ha trovato una soluzione in 12 anni: il 3 agosto del 2007 Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio di 47 e 22 anni, sparirono senza lasciare alcuna traccia, se non la loro auto, una Smart, abbandonata nel parcheggio dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi a Palermo. Nessuno ha saputo più nulla di loro: per gli inquirenti si tratta di un caso di “lupara bianca”, un duplice assassinio di matrice mafiosa, in cui i ...

Whatsapp Impronte digitali come abilitare blocco / sblocco : Whatsapp Beta su Android sta finalmente implementando una funzione di protezione della conversazione tramite impronte digitali.