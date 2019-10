Imprese | Conte | ‘in Borsa aziende socialmente responsabili hanno più valore’

** Imprese : Conte - 'l'azienda socialmente responsabile è sapiens'** : Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Ciascuno di noi, in qualche misura, è obbligato anche verso le generazioni future. Direi che l'impresa socialmente responsabile è un'impresa 'sapiens', fa dello sviluppo sostenibile la propria prospettiva di azione e partecipa a un'intrapresa comune più ampia, dove c'è co

Governo : Saltamartini (Lega) - ‘Conte bis nemico di famiglie e Imprese ’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il trasformista Conte ha svelato la vera faccia del Governo Pd e M5S: Governo delle tasse e nemico delle imprese. E come primo atto mettono le tasse su merendine e bibite colpendo duramente il settore del nostro agro-alimentare. Non permetteremo questa aggressione fiscale a chi produce e alle famiglie ” . Lo scrive su Facebook la deputata della Lega Barbara Saltamartini , presidente della ...

Sud : Conte - ‘consolidare Imprese bancarie per sostegno Imprese’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo fare di tutto, nell’ambito delle competenze del governo, per stimolare e favorire il consolidamento delle imprese bancarie per garantire il potenziamento dell’offerta di finanziamento e sostegno finanziario, economico all’intero sistema produttivo del Mezzogiorno. Ci stiamo lavorando e confidiamo di qui a poco, con l’aiuto di Bankitalia, di poter tornare a offrire ...