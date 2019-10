Imperial Tobacco Italia | “Ricariche e-cig myblu validate scientificamente”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos Salute) – “Tutti i prodotti del brand blu* e*, i loro ingredienti e il vapore emesso sono sottoposti a valutazione scientifica prima della fase di produzione e vendita. La selezione delle componenti per i liquidi di ricarica è guidata da principi tossicologici e tutti gli ingredienti sono oggetto di un rigoroso processo di validazione”. Lo sottolinea una nota di, che distribuisce il marchio di sigaretta elettronica. “Nessun prodotto per il vaping – prosegue l’azienda – a marchio blu contiene Thc, acetato di vitamina E, olii minerali o grassi animali”. Armando Frassinetti, market manager per l’diBrands, lancia un appello ai consumatori affinché “acquistino prodotti di marchi autorevoli e da rivenditori autorizzati assicurandosi che siano correttamente ...

