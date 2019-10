Il vero problema con le fake news online è cosa vuole essere Facebook da grande

Debito pubblico - così il vero problema italiano è scomparso dall’agenda di governo : Nei programmi dei partiti di governo, la parola Debito pubblico è praticamente scomparsa. Eppure senza un piano credibile di riduzione la stabilità finanziaria non può essere garantita

Clima - le emissioni di Cina e India sono il vero problema? Solo in parte : Una delle affermazioni più in voga in Europa e negli Stati Uniti sul cambiamento Climatico è che “il problema non siamo noi, sono la Cina e l’India“. I due Paesi starebbero ammorbando il mondo con la crescita impetuosa delle loro emissioni nocive dovute all’aumento della popolazione e dei consumi. Inutile quindi sbattersi troppo quando i problemi vengono generati altrove. Questa lettura, molto in voga tra i politici di ...

“È vero - ho un problema”. Francesca Fialdini - il dettaglio fisico che nessuno finora aveva notato : In televisione tutti fanno caso a tutto, persino ai particolari che sembrano più insignificanti. Sul profilo Instagram di Francesca Fialdini i complimenti abbondano e i follower non perdono occasione per far notare alla conduttrice di ‘A ruota libera’ uno strano dettaglio a cui hanno fatto caso. Ovvero: perché indossa sempre le stesse scarpe? Sono tantissimi i post dei follower dopo la prima puntata della trasmissione: ‘Bravissima’, ‘Sensibile’, ...

Clima - annunci apocalittici per il Global Warming ma la scienza certifica che il vero problema letale è il freddo : È la settimana del Clima. Quella dal 20 al 27 settembre è la Week for Future, la terza iniziativa Globale del movimento di Greta Thunberg, Fridays For Future, dopo gli scioperi del Clima del 15 marzo e del 24 maggio, che hanno visto scendere in piazza milioni di ragazzi in tutto il mondo. Questa settimana sarà piena di iniziative, con 2400 eventi in oltre 115 paesi e 1000 città. Greta ha appena parlato al summit delle Nazioni Unite con un ...

Pensioni anticipate - Cigna (Cgil) su Q100 : 'Risposta sbagliata a problema vero' : La flessibilità previdenziale ed il superamento della legge Fornero restano al centro delle ultime dichiarazioni in arrivo dai sindacati, ed in particolare dal responsabile della previdenza pubblica in Cgil Enzo Cigna. Il sindacalista è stato intervistato nella giornata di ieri da Radio Articolo 1 ed ha ribadito la necessità di un intervento in grado di superare non solo gli attuali limiti delle Pensioni anticipate tramite quota 100, ma anche ...

Ma è davvero un problema che Teresa Bellanova abbia la terza media? : Teresa Bellanova è il nuovo ministro per le Politiche agricole e ha solo la terza media. Sui social si sono scatenati i leoni da tastiera, che la criticano per il titolo di studio e anche per il suo abbigliamento al giuramento al Quirinale. Daniele Capezzone, ex parlamentare di Forza Italia, che ha la maturità classica del costoso collegio privato De Merode di piazza di Spagna a Roma ma che non si laureò alla Luiss, twitta ...

Vittorio Feltri e Giuseppe Conte - cosa non torna : "Questo è il vero problema" - ci fregano ancora? : Mai come nella giornata delle sue dimissioni, Giuseppe Conte ha dato l'impressione da parlare da premier, quasi da leader politico. E "questo è il problema", sottolinea su Twitter Vittorio Feltri: "Si è dimesso da Palazzo Chigi ma minaccia di tornarvi". Per il momento, peraltro, l'avvocato del popol

Napoli-Barcellona - Gazzetta : “Calcio vero e spettacolare - ma azzurri evidenziano un problema” : Napoli-Barcellona, ‘La Gazzetta dello Sport’, analizza il match tra azzurri e blaugrana: Napoli-Barcellona, ‘La Gazzetta dello Sport’, analizza il match tra azzurri e blaugrana: “Calcio vero e spettacolare, al di là del carattere amichevole della sfida. Napoli e Barcellona hanno entusiasmato per la qualità del gioco prodotto e per le innumerevoli azioni da gol create. Ha vinto il Barcellona, alla fine, con ...