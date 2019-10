Il Segreto | trame settimana dal 6 ottobre | Antolina ed Elsa litigano in maniera accesa

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Le anticipazioni de Il, per quel che riguarda le puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12dalle ore dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Alvaro Fernandez confiderà a Isaac Guerrero tutta la verità sulla gravidanza dimentre Severo andrà in rovina economica. Infine, i telespettatori della soap opera scopriranno che Saul Ortega e Julieta Uriarte sono arrivati sani e salvi a Roma dopo la loro fuga da Puente Viejo Isaac sbugiarda sua moglie Come annunciano ledei prossimi episodi de Il, il medico Zabaleta confermerà il racconto di Alvaro per quanto riguarda la maternità di. Fortunatamente, il sergente non riterrà vero che Saul sia il responsabile del decesso dei familiari Molero. A proposito, Cifuentes farà sapere a Carmelo che le investigazioni si chiuderanno con l'ultima testimonianza rilasciata dall'Ortega. Intanto ...

