Il Segreto Anticipazioni 3 ottobre 2019 | La violenta lite tra Elsa e Antolina

Il Segreto Anticipazioni : Isaac minaccia di denunciare la Ramos se non lascia in pace Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica prodotta da Boomerang TV e trasmessa sulla rete televisiva Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano ancora una volta su Antolina Ramos, Isaac Guerrero e Elsa Laguna. Se quest'ultima finirà in carcere dove subirà le più atroci sevizie, il falegname minaccerà la moglie di denunciarla per la morte di Jesus, il figlio di Amancio perito all'inizio ...

IL Segreto/ Anticipazioni puntata 2 ottobre : Elsa avrà la sua rivincita? : Il SEGRETO, Anticipazioni 2 ottobre: Antolina avrà la sua vendetta? Raimundo inizia a sospettare che Roberto non sia chi dice di essere

Anticipazioni Il Segreto al 12 ottobre : Lola chiede un prestito a Prudencio : Nelle puntate de Il Segreto in onda dal 6 al 12 ottobre, i telespettatori italiani faranno la conoscenza di un nuovo personaggio destinato ad avere un ruolo principale nel corso dei prossimi mesi. Si tratterà della bella Lola Mendana, interpretata dall'attrice Lucia Margo, che fin dai suoi primi passi a Puente Viejo avrà a che fare con Prudencio Ortega. La nuova arrivata farà una richiesta all'Ortega, quest'ultimo noterà la donna per la sua ...

Il Segreto - anticipazioni : ISAAC minaccia ANTOLINA sulla morte di… : Nervi tesi nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto nella trama che ha come protagonisti ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) e la sfortunata Elsa Laguna (Alejandra Meco). Quest’ultima dovrà infatti trascorrere un periodo in carcere a causa della cattiveria della perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima) e passerà bruttissimi momenti… Il Segreto, news: ecco perché Elsa verrà arrestata Dando uno sguardo alle anticipazioni si ...

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO chiede a MARIA ELENA di sposarlo! : Romantica proposta di matrimonio in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: certo (apparentemente!) di voler passare il resto della sua vita con lei, FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) chiederà con successo alla fidanzata MARIA ELENA Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon) di diventare sua moglie. Come spesso capita nella telenovela, questa trama verrà scandita da una serie di grandi colpi di scena… Il Segreto, news: FERNANDO ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Marcela vicina ad un altro uomo dopo la scomparsa di Matias : dopo il salto temporale vedremo Marcela vicina a Tomas, Matias è infatti in prigione da molti anni e lei, non avendo più sue notizie, ha deciso di andare avanti...

Il Segreto Anticipazioni 2 ottobre 2019 : Prudencio lascia Villa Montenegro e compra la bottega di Fe : Prudencio si dedica a una nuova attività. lascia infatti casa Montenegro e compra la bottega di Fe. Raimundo sospetta di Roberto.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 7-13 ottobre 2019 : Arriva Lola - la Sosia di Pepa Balmes! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 7 ottobre a domenica 13 ottobre 2019: Alvaro sbugiarda Antolina! Arriva la bellissima Lola… Anticipazioni Il Segreto: Arriva Lola, una ragazza bellissima estremamente somigliante a Pepa! Julieta e Saul lasciano Puente Viejo. Prudencio diventa un usuraio! Severo in difficoltà economiche! Alvaro confessa ad Isaac i dettagli del patto stretto con Antolina! Ci aspettano episodi ricchi di novità ...

Anticipazioni Il Segreto di venerdì 4 ottobre : Roberto avvelenato da Donna Francisca : Le Anticipazioni del Segreto in onda su Canale 5 relative alla puntata del 4 ottobre vedono in primo piano il disperato tentativo di fuga di Roberto Sanchez. Roberto è infatti intenzionato a portare a Cuba Maria e i suoi due figli Beltran ed Esperanza, tenendo all'oscuro del suo piano Donna Francisca, che presto ostacolerà i suoi progetti nel peggiore dei modi....Continua a leggere

Anticipazioni Il Segreto 6-12 ottobre : Severo chiede un prestito all'usuraio Prudencio : Non ci sarà davvero da annoiarsi nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 6 al 12 ottobre. In tale periodo, infatti, le novità riguarderanno molti abitanti di Puente Viejo a partire da Severo Santacruz che affronterà una nuova crisi economica e si troverà costretto a rivolgersi a Prudencio, ormai diventato un usuraio. Arriverà il momento della resa dei conti anche tra Isaac e Antolina, dopo la confessione del dottor ...

Il Segreto Anticipazioni 1 ottobre 2019 : Roberto organizza la sua fuga da Puente Viejo : Roberto fa una misteriosa telefonata per organizzare la fuga da Puente Viejo e il suo interlocutore gli garantirà l'aiuto necessario.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 6 al 12 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019: Mentre Alvaro fa sapere ad Isaac che Antolina non era ancora incinta al momento del matrimonio, la perfida Ramos grida in piazza la verità sull’eredità di Elsa, insultandola di fronte a tutti i vicini. Julieta e Saul lasciano Puente Viejo. Prudencio deve decidere se prestare 500 pesetas a Lola, una ragazza in procinto di contrarre matrimonio. ...

Anticipazioni Il Segreto al 13 ottobre : Isaac smaschera Antolina - fuga di Julieta e Saul : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che proseguirà la sua messa in onda anche nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2019. Tanti i colpi di scena che vedremo nel corso di questi nuovi appuntamenti in onda nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, dove vedremo che Julieta e Saul si daranno alla fuga mentre Isaac riuscirà finalmente a smascherare Antonlina e a riprendere in mano le ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre 2019: Roberto è al telefono con qualcuno e parla del suo piano di allontanare Maria e i suoi figli per sempre dalla Spagna… Isaac, dopo quanto è accaduto a Elsa, è sulle tracce del dottor Alvaro… Raimundo comincia a sospettare di Roberto e teme che l’uomo stia organizzando qualcosa contro Fernando… Prudencio Ortega entra in possesso del vecchio locale ...