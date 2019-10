Il Sake giapponese alla conquista dell' Italia

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019), partiamo da una notizia: neanche un anno fa l'aveva superato la Gran Bretagna, divenendo il secondo più grande importatore did'Europa a quantità. Continuiamo con qualche definizione: chiamata “la bevanda degli dei” in quanto anticamente prodotto nei templi giapponesi, il, ottenuto dfermentazione del riso, è senza dubbio uno dei simboli enogastronomici del Sol Levante che sta avendo maggiore successo. Non è un caso, quindi, che a Milano sia appena tornato il Japan Festival, organizzato dall’associazione culturale no-profit La Via delcon una serata inaugurale al Tenoha, il concept storein via Vigevano 18. E che L'11 novembre 2019, all’internoo steso concept, si svolgerà la prima edizionea MilanoChallenge dove i produttori digiapponesi sono ...

