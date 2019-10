Il Rapporto Immigrazione | lo ius culturae e il barometro dell’odio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sono esattamente 5.255.503 stranieri residenti nel nostro Paese (8,7% della popolazione totale). Sono 65.444 I bambini nati in Italia da genitori stranieri nel 2018: il 3,7% in meno rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal XXVIIIpresentato da Caritas e Migrantes.Il calo demografico nel nostro Paese non riesce dunque a essere compensato nemmeno dalle nascite di bambini “stranieri”. Siamo al minimo storico dall’Unità d’Italia: -4 per cento. Nel solo 2018 in 157mila hanno lasciato il Paese.Per quanto riguarda la scuola gli alunni stranieri 841.719 negli Istituti scolatici italiani (il 63,8 % nati in Italia) rappresentano il 9,7% degli alunni: un dato è bloccato da circa un decennio. In alcune regioni del Sud gli iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado sono in calo; in Sicilia per la sua posizione ...

