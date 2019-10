Il premier inguaiato dalla sexy amante | «16 milioni in regali» Lei svela tutto per

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Illibanese Saad Hariri è finito nei guai a causa di una relazione extraconiugale con una modella sudafricana, Candice van der Merwe: relazione venuta fuori a causa del fisco del suo Paese, che le ha chiesto conto del suo tenore di vita extralusso. E davanti alle richieste dell’Erario, Candice non ha potuto fare altro che confessare: un casoto dal New York Times, che ha causato una vera e propria rivolta social. Hariri infatti proprio in queste settimane ha annunciato una manovra finanziaria lacrime e sangue, per via della crisi: sposato e con tre figli, da tempo aveva invece una relazione con la bionda emodella.è iniziato quando Candice, che dichiarava appena 5mila dollari l’anno, si è comprata una megavilla a Cape Town: il fisco sospettava che stesse occultando soldi del padre, un imprenditore edile che in passato aveva avuto problemi con le tasse. Ma lei ...

