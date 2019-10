Il posto dove muoiono gli uccelli

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Da quando è cominciata la guerra, o da quando si sono resi conto che non sarebbe mai finita, gli anziani hanno cominciato a lasciarsi crescere la barba. Hanno giurato di non tagliarsela fino a quando non fossero tornati quei figli e quei nipoti che non torneranno più.”Tre giovani sorelle compiono un rito, senza motivo apparente, il rito è macabro, ma poi è anche un gioco e dopo il gioco si torna a casa. Un anziano ha come rituale l’accompagnamento del nipote ogni mese dal barbiere. È un uomo di quelli che sanno tutto, anche arrogante, uno che ha la prima e l’ultima parola, che se nessuno gli fa le domande se le pone da solo per rispondersi. Il barbiere e il nipote lo sanno, il primo sta al gioco e il secondo sopporta. Quello che non sanno è la fragilità nuova che il vecchio tenta di tenere a bada. Un’anziana ...

