Il pilota si sente male in volo e la hostess fa l’atterraggio | cosa è accaduto è

Il pilota è assente - il passeggero prende il comando per portare la famiglia in vacanza : Da passeggero a pilota del volo. È la singolare storia accaduta lunedì scorso a Michael Bradley, a bordo di un aereo EasyJet diretto da Manchester verso Alicante, per andare in vacanza con la famiglia. A riportare la notizia è il quotidiano Manchester Evening News. Il volo su cui si trovava Bradley insieme alla famiglia rischiava di essere cancellato per la mancanza del capitano. Ma quando ormai i passeggeri avevano ...