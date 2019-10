Il Pd si accontenta del pagherò

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Dunque ci sarà un documento, da qui a lunedì, il giorno del grande trionfo “anti-Casta” e del “taglio delle poltrone”. Ci sarà scritto che la maggioranza tutta si impegna a varare una nuova legge elettorale, a mettere mano ai regolamenti e a inserire garanzie costituzionali, per correggere gli effetti distorsivi che il taglio dei parlamentari introduce. In tempi ragionevoli, “contestualmente” all’entrata in vigore della nuova legge costituzionale tra qualche mese. Così viene deciso in un vertice sulle riforme con i capigruppo della maggioranza. Un impegno, che non è neanche un articolato legislativo condiviso, insomma, ben al di sotto di un vincolo politico vero. Una nobile intenzione.Tradotto: al Pd serviva un appiglio, per passare dal no, votato per ben tre volte, al sì, e per “coprire” il ...

