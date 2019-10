Il Papa in Thailandia a novembre | ecco i luoghi che visiterà

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Dopo quarant'anni dall'ultima visita di un Pontefice inFrancesco si recherà a Bangkok dal 20 al 23. I primi appuntamenti pubblici dopo il lungo viaggio - informa la sala stampa che ha pubblicato il programma della visita - saranno il 21: la cerimonia di benvenuto nel cortile della Government House, l'incontro con il primo ministro, l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, e poi la visita al patriarca supremo dei buddisti, l'incontro con il personale medico del St. Louis Hospital e la visita ai malati.Bergoglio incontrerà anche il re e presiederà una messa nello stadio nazionale. Il Paese si sta già preparando con stendardi, poster e rifiniture neiche toccheràFrancesco, che il 23partirà alla volta del Giappone. Qui lancerà un messaggio sulle armi nucleari a Nagasaki e Hiroshima, incontrerà ...

