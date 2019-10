Il ministro Provenzano ospite del Festival delle Città

Al via le Giornate del Lavoro della Cgil. Landini e il ministro Provenzano all'inaugurazione : Sono iniziate le Giornate del Lavoro della Cgil. A Lecce la tre giorni di dibattiti e incontri si apre con gli interventi, tra gli altri, del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano e del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. A moderare il dibattito è il giornalista di HuffPost Giuseppe Colombo. Segui la diretta video

La prima volta del ministro Provenzano : «Il Sud non è una causa persa ma basta ritardi sui fondi Ue» : «Questo governo non è contro il Nord ma amico del Sud perché così è amico di tutta l'Italia», dice convinto Giuseppe Provenzano, 37 anni, siciliano, nella...

ministro Provenzano a Portella Ginestra : 14.06 Il Ministro per il Sud, Provenzano, in forma privata,appena atterrato a Palermo è voluto andare a deporre un mazzo di fiori a Portella della Ginestra. Per il Ministro "Portella è una ferita ancora aperta,finché non saranno realizzati i principi di libertà e di uguaglianza sanciti nella Costituzione". "Gli investimenti nel Mezzogiorno sono esattamente l'opposto dell'assistenzialismo,quando si è investito al Sud questo ha consentito ...

Governo : oggi a Palermo prima visita istituzionale del ministro Provenzano : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - prima visita istituzionale per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che oggi sarà a Palermo a visitare la scuola dell'Istituto comprensivo "Piersanti Mattarella Bonagia" nel quartiere Bonagia di Palermo. "In tutti questi anni abbiamo

Sicilia : domani ministro Provenzano incontra Musumeci : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Visita a Palermo per il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano che domani, venerdì 13 settembre, incontrerà anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L'esponente del governo sarà ricevuto dal governatore a Palazzo d'Orleans, alle 17. A seguire Musume

Governo : 100 sindaci siciliani scrivono a ministro Provenzano : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Cento sindaci e amministratori di piccoli Comuni di tutte le province siciliane hanno scritto al neo ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per sollecitare l'attuazione della legge 'salva borghi', l'adozione di provvedimenti per la viabilità e la stabilizzazione dei p

Caro ministro Provenzano - so che per te questa è la battaglia di una vita. Ora non ti fermare : Caro Peppe, come tanti ho letto della tua nomina e mi è venuta una gran voglia di scriverti. Sono delle riflessioni che sottopongo alla tua attenzione – da giovane del Sud e militante del tuo stesso partito – come spesso abbiamo fatto in questi mesi, tra una telefonata e l’altra o nelle assemblee. Ho iniziato a conoscerti la sera in cui rinunciasti alla candidatura alle Politiche, denunciando il clientelismo e il familismo in ...

Chi è Peppe Provenzano - il nuovo ministro per il Sud : È un economista che ha studiato a lungo i problemi del Sud (e in passato ha anche scritto qualche articolo per il Post)