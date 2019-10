Il ministro Lamorgese ha fornito i nuovi dati sui rimpatri dei migranti dall' Italia

Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) "Al 22 settembre, ieffettuati dal nostro Paese sono stati 5.244, di cui 5.044 forzati e 200 volontari assistiti". Lo ha reso noto ildell'Interno, Luciana, riferendo alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Politiche europee in vista del Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni in programma il 7 e 8 ottobre. "Nel 2017 - ha ricordato il- iforzati erano stati 6.514 e quelli volontari assistiti 869, per un totale di 7.383; nel 2018 iforzati erano stati 6.820 e quelli volontari assistiti 1.161, per un totale di 7.981". "Il tasso deidi chi non ha titolo a restare in Europa - ha ammesso il- resta basso in tutta l'Unione europea, è necessario farlo crescere nel rispetto dei diritti fondamentali. Bisogna promuovere ogni iniziativa a livello europeo per favorireaccordi di riammissione con i Paesi di ...

