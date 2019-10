Il Guardian | “Allegri studia l’inglese in attesa del Manchester United”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) L’edizione cartacea deldedica un boxino alle manovre inglesi di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus starebbe prendendo lezioni di inglese perché ambisce alla panchina delUnited che attualmente però è di Ole Gunnar Solskjaer che non se la passa benissimo. Ieri sera, Allegri era a Londra e ha assistito alla disfatta casalinga del Tottenham contro il Bayern di Monaco: 7-2, con quattro gol di Gnabry. Il tecnico avrebbe avuto più di un colloquio con diversi club di Premier. Al momento, scrive il quotidiano, lo United non avrebbe intenzione di esonerare Solskjaer che tra l’altro a marzi ha firmato un triennale. Intanto, però, dopo sette giornate i Red Devils sono decimi in classifica e già fuori dalla lotta per il titolo. L'articolo Ill’inglese indel...

