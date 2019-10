Il 3 e il 4 ottobre la Stampa non uscirà per uno sciopero dei giornalisti

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il 3 e il 4lanonin edicola e il sito del quotidiano non sarà aggiornato per unodei. Il Comitato di Redazione, scusandosi con i lettori per il disagio, ha spiegato la motivazione

forumJuventus : Giovedì 3 ottobre dovrebbe esserci all'Allianz Stadium una conferenza stampa di Claudio Marchisio in cui parlerà de… - GermaniaItalia : Dal 6 al 13 ottobre ci sarà la Settimana tedesca in Italia. Sentite la presentazione di @Ambtedesco e venite alla c… - mirellaliuzzi : Da ottobre parte SPIN, programma del @MISE_GOV per le PMI delle regioni del sud, gli spinoff universitari e le star… -