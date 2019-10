Identikit Csr manager | sempre più strategico ma ancora in fase di sviluppo

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Una figuraiale in grandema nonnelle piene condizioni di poter incidere sui processi strategici delle imprese. E’ stata presentata al Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale un’indagine in sette Paesi europei (Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Italia, Serbia e Turchia) svolta attraverso le associazioni deidella sostenibilità membri di Easp – European Association of Sustainability Professionals, la rete europea promossa dall’italiano CsrNetwork. Dall’elaborazione dei dati, a cura di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emerge il ritratto deldella sostenibilità in Europa: a eccezione della Germania, è una professione prevalentemente femminile (60%); uno su tre ha un’età tra i 41 e i 50 anni e ha ...

