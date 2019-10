I nonni patrimonio dell' umanità

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il 2 ottobre è la festa dei. Quando vado a trovare i miei mi sembra di entrare in un posto sicuro. Un luogo dove ogni oggetto sembra avere una personalissima storia da raccontare. Come se fossero stati collezionati per mostrare l’evoluzione di una famiglia. Le foto dei nipoti - ingiallite dal tempo - fissano le prioritàa loro vita. Ci sono anche io immortalato mentre accenno un sorriso (che sarà eterno), quando avevo sei/sette anni con un taglio di capelli dozzinale felice perché ero in vacanza da loro. Negli occhi acquosi dei mieisi vede brillare una gioia strana quando mi vedono. Sono le mie radici, in carne e ossa, muscoli e cervello e io la loro proiezione ed evoluzione. I, sgravati dal peso’essere genitore e dalla responsabilità che ne consegue, possono godersi appieno la loro naturale discendenza. E io con ...

