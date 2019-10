Hockey pista | Serie A1 | Trissino spazza via Sarzana nell’ultimo posticipo della prima

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Al PalaDante, non c’è storia. Con una prestazione maiuscola ildisintegra 4-0 ilnell’ultimogiornata del Campionato Italiano di2019/2020. I veneti hanno quindi fatto un sol boccone dei rivali liguri imponendo da subito un ritmo elevato alla partita, fatto di trame e giocate vincenti. Pronti via ed è subito Greco a piazzare la doppietta del 2-0 in meno di trenta secondi, a cui fa eco Malagoli qualche minuto dopo mandando gli uomini di Silva sul 3-0 al riposo. Ilè tramortito. La ripresa diventa praticamente una formalità, Garcia finisce il lavoro fissando lo score conclusivo sul 4-0. GSH– CARISPEZIA= 4-0 (3-0, 1-0): Catala, Ventura (C), Dal Santo, Malagoli, Faccin – Greco, Neves, Garcia E, Pittalis, Zen – All. Silva: Corona, Borsi (C), Ipinazar, Garcia J, Rossi ...

