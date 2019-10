Gruppo Volkswagen - Le nuove Passat e Superb saranno prodotte in Turchia

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ilavrebbe deciso dove localizzare il suo nuovo impianto multi-brand. Secondo un documento interno raccolto da Automotive News Europe, la fabbrica sarà realizzata ine sarà destinata alla produzione dellee Skoda.Sito vicino a Izmir. Lo stabilimento sarà realizzato a Manisa, a quaranta chilometri da Izmir (l'antica Smirne), avrà una capacità produttiva annuale di 300.000 veicoli e fornirà lavoro, includendo l'indotto, a circa 4.000 persone. Il nuovo sito è diventato necessario per via della progressiva saturazione di altre fabbriche europee, soprattutto della Skoda, e per i lavori in corso in diversi siti tedeschi per l'aggiornamento delle linee produttive destinate alleelettriche, con il contestuale trasferimento dei modelli con motori tradizionali in altri impianti. La lista delle candidate. Circa un anno fa, il ...

