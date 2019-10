Grande Fratello Vip | Svelati I Concorrenti Ufficiali!

Grande Fratello 2019 - Gennaro Lillio contro Francesca De Andrè : «Mai sfiorata con un dito. Ne riparliamo in tribunale» : Gennaro Lillio torna in tv per replicare alla accuse che gli ha rivolto Francesca De Andrè e assicura di ?Non averla sfiorata con un dito?. I due si sono conosciuti...

Daria Bignardi stupisce : “Il Grande Fratello? No - non lo guardo più” : Daria Bignardi pronta per tornare in tv con L’Assedio fa una sorprendente rivelazione sul Grande Fratello Leggendo questo pezzo sicuramente in tantissimi resteranno stupiti. Chi è affezionato al Grande Fratello sicuramente lo sa: Daria Bignardi è un volto storico del reality di Cinecittà. È stata lei, infatti, a condurne le prime due edizioni che ci […] L'articolo Daria Bignardi stupisce: “Il Grande Fratello? No, non lo guardo ...

Grande Fratello - Daria Bignardi svela : “Non lo guardo - anche se…” : Daria Bignardi non guarda il GF: la clamorosa rivelazione Daria Bignardi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per presentare il suo nuovo programma intitolato L’Assedio che andrà in onda ogni Mercoledì sera su Nove a partire dal 16 Ottobre. E nel corso dell’intervista, il giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiederle se dopo aver condotto le prime due storiche edizioni del Grande ...

Grande Fratello : Gennaro Lillio annuncia querela contro Francesca De Andrè - il video : L'ex gieffino, ospite di Pomeriggio Cinque, risponde alle gravi accuse lanciategli dalla nipote di Faber.

Grande Fratello Vip 4 : Paola Di Benedetto e Michele Cucuzza possibili concorrenti (RUMORS) : Dovrebbe mancare meno di un mese al debutto su Canale 5 della nuova edizione Vip del Grande Fratello. Stando a quello che riportano i siti di gossip nelle ultime ore, il reality condotto da Alfonso Signorini dovrebbe tornare in onda a fine ottobre con un cast variegato, che è destinato a far discutere. Sarebbero già quattro i personaggi famosi certi di varcare la porta rossa di Cinecittà: tra questi, spiccano l'ex naufraga Paola Di Benedetto e ...

Grande Fratello - bomba su Luca Onestini : "È andato a cena con lei quando Ivana eri fuori per l'intervento" : In queste ultime settimane si sono inseguiti numerosi pettegolezzi in merito alla lontananza tra Luca Onesti e Ivana Mrazova. La showgirl si è infatti trattenuta in Repubblica Ceca per sottoporsi ad un intervento, ma Luca non l'ha seguita, manifestandole tuttavia la vicinanza con diversi post Instag

Grande Fratello - Enrico Contarin dice basta : “Audrey capitolo chiuso” : Grande Fratello: Enrico Contarin dice basta ad Audrey Chabloz Enrico Contarin non vuole più sapere nulla di Audrey Chabloz. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha definitivamente chiuso le porte alla bella modella nata e cresciuta in Val d’Aosta. Enrico le ha provate tutte – ha addirittura scritto una lettera su Di Più alla giovane […] L'articolo Grande Fratello, Enrico Contarin dice basta: “Audrey capitolo ...

Grande Fratello Vip 2019 : quando comincia - cast - conduttore e cosa c'è da sapere : Work in progress per la quarta edizione del reality show al via nei prossimi mesi su Canale 5 con la conduzione di Alfonso...

Grande Fratello Vip - altro colpaccio di Alfonso Signorini : nella casa entra un celeberrimo giornalista : In questi giorni, negli studi Mediaset, si sta discutendo su quali celebri volti dello spettacolo entreranno a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'ultimo retroscena di Blogo rende noto che nella casa più spiata d'Italia, in questa quarta edizione, sotto l'ulteriore att

I retroscena di Blogo : Il Grande Fratello vip 2019 - i primi nomi certi e quando parte : La moltiplicazione dei siti web, sommati ai post sui social di persone, più o meno informate sui fatti, ha portato la diffusione dei nomi dei papabili concorrenti dei vari reality e talent show, uno sport nazionale. Decine e decine di nominativi che vengono dati in pasto al web, in molti casi a caso, sperando di far centro, visto che ormai i possibili concorrenti nei programmi che prevedono dei vip nel cast, iniziano a scarseggiare.Oggi qui ...

Grande Fratello Vip 4 - cast : arriva un conduttore big (ecco chi è) : Grande Fratello Vip 4: sicuro l’arrivo di un big del giornalismo e della tv, ecco chi è. L’indiscrezione Pian piano, stanno per essere inseriti i tasselli che andranno a formare il quadro definitivo del cast del Grande Fratello Vip 4. L’ultimo retroscena svelato da Blogo, racconta che il programma ha chiuso con un altro volto […] L'articolo Grande Fratello Vip 4, cast: arriva un conduttore big (ecco chi è) proviene da ...

I retroscena di Blogo : Il Grande Fratello vip 2019 - i primi nomi certi e quando parte : La moltiplicazione dei siti web, sommati ai post sui social di persone, più o meno informate sui fatti, ha portato la diffusione dei nomi dei papabili concorrenti dei vari reality e talent show, uno sport nazionale. Decine e decine di nominativi che vengono dati in pasto al web, in molti casi a caso, sperando di far centro, visto che ormai i possibili concorrenti nei programmi che prevedono dei vip nel cast, iniziano a scarseggiare.Oggi qui ...

Grande Fratello : “Daniele si vuole ubriacare per provarci con lei” - Valentina furiosa : Daniele Dal Moro e Valentina Vignali, un rapporto solido dopo il Gf Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Valentina Vignali dopo il Grande Fratello 16 non si è mai affievolito: i due ex concorrenti hanno continuato a sentirsi finora e si sono anche visti scatenando spesso reazioni assurde da parte di quei fan che […] L'articolo Grande Fratello: “Daniele si vuole ubriacare per provarci con lei”, Valentina furiosa proviene da Gossip ...

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2019? : Grande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella casaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...