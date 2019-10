GQ Italia | 20 anni di passioni

Maria Luisa - a 31 anni è la preside più giovane d’Italia : “All’estero sarebbe normale” : Originaria di Avellino, è dirigente scolastico a Sassuolo dopo il bando 2017 del Miur. "Spero di essere un esempio per tanti miei coetanei" assicura. "In Italia non siamo abituati a veder ricoprire dei ruoli a persone così giovani, all'estero è invece la norma". Nessun problema con colleghi e genitori. "C'è rispetto per il ruolo che ricopro"Continua a leggere

Basket – Italia - Daniel Hackett si ritira dalla Nazionale : “sono arrivato al capolinea. Adesso Mannion…” : Daniel Hackett annuncia il suo ritiro dalla Nazionale Italiana: il playmaker lascia spazio alle nuove leve come Spissu, Moretti e Mannion Il Mondiale di Basket 2019 è stata l’ultima esperienza di Daniel Hackett con la Nazionale Italiana. Si è conclusa così l’avventura del playmaker del CSKA Mosca in maglia azzurra, con i rimorsi del ko contro la Spagna, poi vincitrice della competizione, ma contro la quale i ragazzi di coach ...

"Sono prigioniero in Germania - ma sto bene" : la lettera del soldato Italiano recapitata 76 anni dopo : Arriva a Palagiano (Taranto), consegnata ai parenti da un concittadino che l'ha trovata per caso in un mercatino delle pulci in Germania. Il sindaco: "Questa storia diventerà una drammaturgia per la Giornata della Memoria"

Romano Carletti è il nonno Italiano dell’anno. Emozione pura : Romano - 84 anni - e quel gesto da brividi che compie ogni mattina : A Montemignaio, in provincia di Arezzo, c’è un signore, Romano Carletti, di 84 anni, che ogni giorno accompagna a scuola il piccolo Jaffar. Sei anni, di origini macedoni, il bambino è non vedente. Ha il padre taglialegna, un lavoro che lo porta via dall’alba alla sera, mentre la mamma non ha la patente e per Jaffar andare a scuola è un problema senza soluzione: nello scuolabus del paese, infatti, non è attivo l’accompagnamento per piccoli ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani la mente dietro la miglior spedizione azzurra degli ultimi 10 anni. L’Italia torna - finalmente - dove le compete : Era dal 2008 che l’Italia non vinceva un Campionato del Mondo di Ciclismo su strada maschile di qualunque categoria. Elite, U23, juniores non faceva differenza. Dopo i grandi fasti dei decenni precedenti, infatti, negli anni ’10 la maglia iridata era diventata un oggetto irraggiungibile per gli azzurri. Il Bel Paese era stato, così, sovente salvato dalle donne. Qualcosa, però, è cambiato da quando Davide Cassani è diventato CT della ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la prima volta della Danimarca. Italia - il digiuno prosegue e sale a 11 anni : Mads Pedersen ha vinto la prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo, il 23enne ha stupito tutti nello Yorkshire e ha letteralmente fatto saltare tutti i pronostici della vigilia: ha trionfato un giovane talento, l’uomo che non ti aspetti che in questa occasione ha saputo essere perfetto e imporsi al termine di una durissima giornata caratterizzata da un autentico acquazzone che ha messo fuori gioco fuoriclasse come Van der ...

Dalle torture in Libia alla laurea in Italia. Il sogno di Abraham undici anni dopo : Il 19 settembre di quest’anno, Abraham Tesfai lo ricorderà per sempre. È il giorno in cui si è laureato, il giorno in cui ha coronato un sogno che inseguiva da bambino. Trent’anni, nato e cresciuto in Eritrea, oggi lavora come operatore in una cooperativa. Attivista impegnato per la tutela dei diritti umani dei suoi connazionali, vive a Bologna. Lì ha realizzato quel sogno per cui è scappato dal suo ...

Celiachia in forte aumento - in 20 anni in Italia raddoppiati i casi : Sfiorata quota un milione. Si sospettano cause ambientali, ma non ci sono certezze. Per i medici è necessario migliorare le diagnosi che tuttora arrivano in media oltre 6 anni dopo i primi sintomi

Ciclismo - Italia in seconda fascia al mondiale britannico : Quella Italiana, rimane una scuola che sforna ancora ottimi meccanici, direttori sportivi e corridori di seconda fascia che finiscono a nelle potenti squadre del Ciclismo globalizzato

Mondiali atletica leggera - Tortu in finale : è il primo Italiano dopo 32 anni : L’atleta azzurro Filippo Tortu è in finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera a Doha. E’ il primo italiano in finale dopo 32 anni. Il velocista milanese ha tagliato il traguardo in 10″11 ed è stato il primo dei ripescati per un solo millesimo. “Oggi sono riuscito a tirare fuori le p… – ha detto a RaiSport – L’obiettivo era quello di qualificarsi. Rispetto alla gara di ieri sentivo una carica ...

Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu in finale nei 100 metri : l’Italia torna a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni : Filippo Tortu si qualifica alla finale dei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019: il velocista italiana riporta l’Italia a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni a Roma 1987. Jacobs fuori dalla finale Nel sabato pomeriggio italiano arriva una grande notizia per l’Atletica azzurra: Filippo Tortu è in finale nei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019. Il giovane velocista italiano si è qualificato con un tempo di 10″11 ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’Italia e il suo quintetto. Da dove vengono le azzurre - quanti anni hanno e dove si allenano? : L’Italia affronterà i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica con un quintetto giovane e interamente del Nord, quattro 16enni e una 19enne nate tra Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. La formazione femminile, impegnata nella rassegna iridata che andrà in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, scenderà in pedana per andare a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e per togliersi diverse soddisfazioni vista ...

Celiachia in forte aumento - in 20 anni in Italia raddoppiati i casi : Sfiorata quota un milione. Si sospettano cause ambientali, ma non ci sono certezze. Per i medici è necessario migliorare le diagnosi che tuttora arrivano in media oltre 6 anni dopo i primi sintomi

De Siervo : “La ‘sfida’ degli stadi l’Italia l’ha persa negli anni 2000” : “La sfida degli stadi l’Italia l’ha persa negli anni 2000. Prima la Germania era più indietro di noi su questo fronte, ed ha poi sfruttato al meglio l’organizzazione dei Mondiali per rifare molti dei propri stadi. La Juventus ha costruito un gioiello, facciamo i complimenti al Frosinone per il suo nuovo, e all’Udinese perché ha ristrutturato uno stadio da venticinque mila posti. Le squadre medie stanno facendo ...