Governo | venerdì Di Maio ad Assisi per festa San Francesco

Governo : Conte domani a Milano e venerdì ad Assisi : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , sarà domani a Milano , alle 10.30, all’Assemblea generale di Assolombarda, Teatro alla Scala. venerdì 4 ottobre il premier sarà ad Assisi , alle 10, per la festa di San Francesco Patrono d’Italia. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.L'articolo Governo : Conte domani a Milano e venerdì ad Assisi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Programmi TV di stasera - venerdì 9 agosto 2019. Speciale Tg1 sulla crisi di Governo al posto di Grand Tour : crisi di Governo Rai1, ore 21.25: Speciale Tg1 Al posto di Grand Tour, va in onda uno Speciale del Tg1 per gli aggiornamenti in tempo reale sulla crisi di Governo, dopo la mozione di sfiducia che la Lega di Salvini ha presentato al premier Conte. Rai2, ore 21.05: Pallavolo Maschile – Italia vs Camerun Dopo la qualificazione olimpica della Nazionale femminile, tocca alla squadra maschile guadagnarsi il pass per i Giochi di Tokyo 2020. ...