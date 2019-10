Governo | Conte | progetto riformatore da qui a fine legislatura**

**Governo : Salvini - ‘Conte? ha una doppia faccia - non l’avevo capito’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Io ho conosciuto una persona diversa, poi quando parlava al Senato ho capito che Conte non mi sopportava. Ha un doppia faccia e questo, è un mio torto, non lo avevo intuito”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘Conte? ha una doppia faccia, non l’avevo capito’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma, 10 set. (AdnKronos) – "Auguri alla senatrice Segre" per il suo compleanno "tutti possiamo convenire che c'è ancora molto preziosa la sua personale testimonianza su una delle pagine più buie della storia. Lunga vita". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte aprendo il suo intervento di replica al Senato.

Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Un discorso solido, ancorato all'Europa, chiaro nella collocazione internazionale del Paese. Un discorso che ha guardato al futuro, che ha richiamato ad uno stile nella discussione e nella comunicazione politica, un invito alla sobrietà con cui le istituzioni devono parlare al Paese, ad usare un linguaggio di verità e uno sguardo al futuro con la consapevolezza dei problemi ma con la volontà di ...

Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Un discorso ampio. Con alcune parti molto condivisibili. Quella sulla rappresentanza sindacale e al governance che è fondamentale. E poi anche l'aver ben legato la questione del taglio dei parlamentari alla legge elettorale. La parte sull'Europa. Un buon inizio". Lo dice Pier Luigi Bersani alla Camera a proposito dell'intervento di Giuseppe Conte. "Ora bisogna lavorare a ...

Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Massima attenzione sarà riservata al tema, particolarmente sensibile, della disabilità. Occorre realizzare una razionale riunificazione normativa della disciplina in materia di sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza, promuovendo politiche non meramente assistenziali, ma orientate all'inclusione sociale dei cittadini con disabilità e al pieno esercizio di una cittadinanza attiva. Ci ...

Roma, 5 set. (AdnKronos) – E' durato poco più di due ore il primo Cdm del nuovo governo Conte, Dalle 11.48 alle 13.06 come si legge nota di palazzo Chigi. "Il Presidente Conte -si legge nel comunicato- ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella"."Il Presidente ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la ...

Roma, 3 set. (AdnKronos) – alle 15.30 nuovo incontro sul programma dei capigruppo Pd-M5S con il Premier incaricato Giuseppe Conte.

Roma, 2 set. (AdnKronos) – Il documento programmatico non è stato chiuso stasera a Palazzo Chigi con le delegazioni Pd-M5S che torneranno a incontrarsi nuovamente domani. E' quanto si apprende da fonti Pd.

Roma, 2 set. (AdnKronos) – Serve una "giusta amalgama per avere una squadra di governo autorevole e efficiente". Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb.

Roma, 1 set. (AdnKronos) – "cosa non si fa per la poltrona, che pena… Mi dispiace per gli elettori 5 Stelle che avevano creduto sinceramente in un grande cambiamento e si sono ritrovati con l'avvocato del Pd!". Lo scrive Matteo Salvini su twitter. "Almeno ora molti apriranno gli occhi, sono convinto che i giochini di palazzo, da tempo progettati ed oggi evidenti a tutti, verranno severamente puniti dagli ...

Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – "Stiamo lavorando ad un progetto, io lo faccio con entusiasmo e sono convinto che anche Luigi Di Maio ci stia lavorando con entusiasmo così come tutti gli altri protagonisti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de 'Il Fatto quotidiano'.

Roma, 30 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – Un colloquio cordiale ma "serio", senza deviazioni dal tema. Ovvero le priorità del Pd per dar vita un governo di svolta. Chi ha partecipato alle consultazioni di oggi tra il premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione dem con il segretario Nicola Zingaretti, il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, e il vicepresidente del gruppo al Senato, Dario Stefano ...